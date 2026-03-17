Demján Sándor Programforgóeszköz hitelprogramfinanszírozás

Rekordgyorsan kifosztották a vállalkozások ezt a programot

Jelentős vállalati érdeklődés övezi az EXIM Magyarország Demján Sándor Programban meghirdetett finanszírozási konstrukcióit.

Munkatársunktól
2026. 03. 17. 9:55
Százmilliárd forintot a vállalkozások forgóeszközigényeinek finanszírozására biztosított az EXIM Fotó: Reuters / Szabó Bernadett
A legutóbbi keretbővítésből 100 milliárd forintot a cégek forgóeszközigényeinek finanszírozására különítettek el, amelyen belül az 50 milliárd forintos szabadon felhasználható keretrészt már teljes egészében lekötötték – számolt be a forgóeszköz hitel konstrukció sikeréről az EXIM Magyarország.

Az EXIM Magyarország Demján Sándor Programon keresztül elérhető finanszírozási konstrukcióinak keretösszege a közelmúltban 900 milliárd forintra emelkedett, miután a kormány döntése alapján 200 milliárd forinttal bővítették a Program forrásait. A keretemelés célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások a jelenlegi piaci környezetben is kedvező feltételek mellett juthassanak működésüket és fejlesztéseiket támogató finanszírozáshoz.

A megemelt keretösszegből 100 milliárd forintot kifejezetten a vállalkozások forgóeszközigényeinek finanszírozására biztosított az EXIM. A konstrukció keretében a vállalkozások legfeljebb 1 milliárd forint összegű pénzügyi forrást igényelhettek. 

Az EXIM Magyarország a 100 milliárd forintos keret felét, 50 milliárd forintot szabadon felhasználható forgóeszköz-finanszírozásra különített el, amelyre a március 16-án megnyílt igénylés óta kiemelkedő érdeklődés mutatkozott: a teljes keretet rendkívül rövid idő alatt lekötötték. 

A forgóeszköz hitel kerete kimerült, de más források még elérhetőek

A kérelmek 63,5 százaléka forint-, míg 36,5 százaléka euróalapú finanszírozásra irányult. A forgóeszköz-finanszírozási keret fennmaradó 50 milliárd forintos része kizárólag új beruházási hitelhez kapcsolódóan igényelhető. Emellett továbbra is rendelkezésre áll elérhető forrás a lízinghitelekre, valamint a beruházási és zöld beruházási hitelekre is a programon belül.

Az EXIM-es termékpaletta iránt tapasztalható erős érdeklődés egyértelműen visszaigazolja a keretemelés létjogosultságát – véli Dr. Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

Az a célunk, hogy a vállalkozások számára a jelenlegi gazdasági környezetben is elérhetővé tegyük azokat a kedvező finanszírozási forrásokat, amelyek támogatják működésüket és hozzájárulnak fejlesztési terveik megvalósításához.

 – nyilatkozta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

