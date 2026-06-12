Váratlan fordulat: újra növekedési pályára állt a magyar gazdaság egyik motorja

Az év első négy hónapjában összességében is javult a kép. Január és április között az ipari termelés volumene 1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tizenhárom feldolgozóipari alág közül ugyan hatban visszaesést mértek, de a legnagyobb súlyú járműgyártás már 1,5 százalékos növekedést mutatott.

A leggyorsabban továbbra is a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása bővült, ami arra utal, hogy a magyar ipar egyre inkább a magasabb hozzáadott értékű ágazatokra támaszkodik.