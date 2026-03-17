„Ez egyszerűen nem mehet így tovább” – antiszemitizmus miatt szakított pártjával a német biztos

Brandenburg antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztosa, Andreas Büttner kilépett a német Baloldali Pártból (Die Linke). A Jüdische Allgemeine beszámolója szerint Büttner közölte: nem tud tovább a párt tagja maradni anélkül, hogy feladná saját meggyőződését. A vita egy alsó-szászországi párthatározat miatt éleződött ki, amely elutasította a cionizmust és élesen bírálta Izrael politikáját. Úgy véli, a Die Linke egyes köreiben elfogadják vagy eltűrik az antiszemita narratívákat – erről az Origo számolt be a Brussels Signal forrásaira hivatkozva.
„Nem maradhatok tovább ennek a pártnak a tagja anélkül, hogy elárulnám saját meggyőződésemet” – fogalmazott. Hozzátette: megválasztásakor nemcsak saját pártja, hanem a szociáldemokrata SPD, a CDU és a Zöldek képviselői is támogatták. Szerinte ez akkor azt jelezte, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés olyan ügy, amely túlmutat a pártpolitikai törésvonalakon.
Büttner azt írta: éppen ezért tartja különösen megdöbbentőnek mindazt, amit az elmúlt években saját pártjában tapasztalt.
A feszültséget tovább növelte egy alsó-szászországi regionális párthatározat, amely a „cionizmus elutasítására” szólít fel, és Izraelt etnonacionalista államként írja le.
A dokumentum szerint Izrael gyarmatosító politikát folytat, és felelős a Közel-Kelet konfliktusainak eszkalálódásáért.
A politikus korábban is bírálta a Die Linkét, mert úgy véli, a párt nem lép fel elég határozottan az antiszemita retorikával szemben.
Büttner korábban támogatta az Izraelbe irányuló fegyverszállításokat, és azzal is megvádolta az ENSZ palesztin menekülteket segítő szervezetét, az UNRWA-t, hogy kapcsolatban áll a Hamásszal. Kritikusai szerint ezek az álláspontok szembemennek a párt hivatalos irányvonalával.
