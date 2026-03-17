antiszemitaNémetországbaloldali pártantiszemitizmus

„Ez egyszerűen nem mehet így tovább” – antiszemitizmus miatt szakított pártjával a német biztos

A német Baloldali Párt (Die Linke) Izrael-politikája miatt újabb belső konfliktus robbant ki: a brandenburgi antiszemitizmus-ellenes biztos, Andreas Büttner kilépett a pártból. A politikus azzal indokolta döntését, hogy a pártban egyre inkább teret kapnak az antiszemita narratívák, ezért tagságát már nem tudta összeegyeztetni saját meggyőződésével. Büttner korábban többször figyelmeztetett arra, hogy a párt nem lép fel kellő határozottsággal az antiszemita retorikával szemben, ráadásul Izrael-párti álláspontja miatt saját politikai táborán belül is támadások érték.

Sebők Barbara
2026. 03. 17. 9:27
Antiszemitizmus miatt szakított pártjával a német biztos Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brandenburg antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztosa, Andreas Büttner kilépett a német Baloldali Pártból (Die Linke). A Jüdische Allgemeine beszámolója szerint Büttner közölte: nem tud tovább a párt tagja maradni anélkül, hogy feladná saját meggyőződését. A vita egy alsó-szászországi párthatározat miatt éleződött ki, amely elutasította a cionizmust és élesen bírálta Izrael politikáját. Úgy véli, a Die Linke egyes köreiben elfogadják vagy eltűrik az antiszemita narratívákat – erről az Origo számolt be a Brussels Signal forrásaira hivatkozva.

Szerinte a párton belül egyre inkább teret kapnak az antiszemita narratívák (Fotó: AFP)

„Nem maradhatok tovább ennek a pártnak a tagja anélkül, hogy elárulnám saját meggyőződésemet” – fogalmazott. Hozzátette: megválasztásakor nemcsak saját pártja, hanem a szociáldemokrata SPD, a CDU és a Zöldek képviselői is támogatták. Szerinte ez akkor azt jelezte, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés olyan ügy, amely túlmutat a pártpolitikai törésvonalakon.

Büttner azt írta: éppen ezért tartja különösen megdöbbentőnek mindazt, amit az elmúlt években saját pártjában tapasztalt. 

A feszültséget tovább növelte egy alsó-szászországi regionális párthatározat, amely a „cionizmus elutasítására” szólít fel, és Izraelt etnonacionalista államként írja le.

A dokumentum szerint Izrael gyarmatosító politikát folytat, és felelős a Közel-Kelet konfliktusainak eszkalálódásáért.

A párt nem lép fel elég határozottan az antiszemita retorikával szemben

A politikus korábban is bírálta a Die Linkét, mert úgy véli, a párt nem lép fel elég határozottan az antiszemita retorikával szemben. 

Büttner korábban támogatta az Izraelbe irányuló fegyverszállításokat, és azzal is megvádolta az ENSZ palesztin menekülteket segítő szervezetét, az UNRWA-t, hogy kapcsolatban áll a Hamásszal. Kritikusai szerint ezek az álláspontok szembemennek a párt hivatalos irányvonalával.

Büttner arról is beszélt, hogy az elmúlt években személyes támadások érték. Állítása szerint Izraellel és az antiszemitizmussal kapcsolatos álláspontja miatt fenyegetések és megfélemlítések célpontjává vált. 2026 januárjában gyújtogatás történt brandenburgi lakásánál, miközben családja is otthon tartózkodott. Az esetet korábban rongálás előzte meg: autóján náci szimbólumokat helyeztek el. A biztos szerint pártja mindezekre nem reagált.

Lemondását bejelentve úgy fogalmazott: a helyzet odáig jutott, hogy a párton belüli munka lehetetlenné vált.

„Ez egyszerűen nem mehet így tovább” – mondta. Andreas Büttner 2015 óta volt a Die Linke tagja, és korábban a brandenburgi tartományi parlament képviselőjeként is dolgozott.

Borítókép: Andreas Büttner (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektristan tzarat

Nem. Ilyen nincs…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
