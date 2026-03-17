„Ez egyszerűen nem mehet így tovább” – antiszemitizmus miatt szakított pártjával a német biztos

Brandenburg antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős biztosa, Andreas Büttner kilépett a német Baloldali Pártból (Die Linke). A Jüdische Allgemeine beszámolója szerint Büttner közölte: nem tud tovább a párt tagja maradni anélkül, hogy feladná saját meggyőződését. A vita egy alsó-szászországi párthatározat miatt éleződött ki, amely elutasította a cionizmust és élesen bírálta Izrael politikáját. Úgy véli, a Die Linke egyes köreiben elfogadják vagy eltűrik az antiszemita narratívákat – erről az Origo számolt be a Brussels Signal forrásaira hivatkozva.

„Nem maradhatok tovább ennek a pártnak a tagja anélkül, hogy elárulnám saját meggyőződésemet” – fogalmazott. Hozzátette: megválasztásakor nemcsak saját pártja, hanem a szociáldemokrata SPD, a CDU és a Zöldek képviselői is támogatták. Szerinte ez akkor azt jelezte, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés olyan ügy, amely túlmutat a pártpolitikai törésvonalakon.

Büttner azt írta: éppen ezért tartja különösen megdöbbentőnek mindazt, amit az elmúlt években saját pártjában tapasztalt.

A feszültséget tovább növelte egy alsó-szászországi regionális párthatározat, amely a „cionizmus elutasítására” szólít fel, és Izraelt etnonacionalista államként írja le.

A dokumentum szerint Izrael gyarmatosító politikát folytat, és felelős a Közel-Kelet konfliktusainak eszkalálódásáért.

‼️ Die Linke in Niedersachsen hat auf ihrem Landesparteitag einen Antrag beschlossen, in dem die "Ideologie des Zionismus" abgelehnt und Israel damit das Existenzrecht in seiner jetzigen Staatsform abgesprochen wird.https://t.co/YNN1HndNTS pic.twitter.com/G77zHxyh78 — Michael Thaidigsmann (@Thaidigsmann) March 15, 2026

A párt nem lép fel elég határozottan az antiszemita retorikával szemben

A politikus korábban is bírálta a Die Linkét, mert úgy véli, a párt nem lép fel elég határozottan az antiszemita retorikával szemben.

Büttner korábban támogatta az Izraelbe irányuló fegyverszállításokat, és azzal is megvádolta az ENSZ palesztin menekülteket segítő szervezetét, az UNRWA-t, hogy kapcsolatban áll a Hamásszal. Kritikusai szerint ezek az álláspontok szembemennek a párt hivatalos irányvonalával.