nuno camposZalaegerszegFradiUEFA Európa-LigaBraga

Magyarországról kapott tanácsot a Braga a Fradi elleni sorsdöntő El-meccs előtt

Miben bízhat a Braga a Fradi elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágója előtt? A ZTE portugál edzője, Nuno Campos válaszolt a kérdésre az A Bola sportlapnak. Azon Campos is meglepődött, hogy a Braga milyen gyengén és pontatlanul játszott csütörtökön a Groupama Arénában. A visszavágót magyar idő szerint szerdán 16.30-kor rendezik Bragában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 9:47
A Fradi kedvező helyzetből várja a Braga elleni Európa-liga-visszavágót
Csütörtökön a Ferencváros bravúros győzelmet ért el az Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén, ahol a portugál Bragát 2-0-ra legyőzte a Groupama Arénában. A visszavágót holnap, azaz szerdán magyar idő szerint 16.30-kor rendezik, a találkozó előtt pedig a portugál sajtó is kiemelten foglalkozik a mérkőzéssel – bár egyelőre a hangsúly náluk a ma esti Sporting–Bodö/Glimt BL-visszavágón van, ahol a portugáloknak 0-3-ról kéne fordítaniuk. A legnagyobb helyi sportlap, az A Bola a Zalaegerszeg portugál trénerét, Nuno Campost kérdezte meg a Braga továbbjutási esélyeiről.

Nuno Campos, a Zalaegerszeg edzője adott interjút a portugál sajtónak a Braga–Fradi El-visszavágó előtt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Katona Tibor 

Braga–FTC: Nuno Campos nem ezt várta a portugáloktól

– Nem mondanám, hogy sokkal jobb volt a Fradi a szokásosnál. Robbie Keane együttese fizikailag nagyon erős, agresszívek a pontrúgásoknál, és nagyon veszélyesek a labdaszerzések után – kezdte Nuno Campos, aki az odavágót élőben tekintette meg Budapesten, a ZTE edzője ezután a Bragát kritizálta. – Azt éreztem, hogy a Braga nem tudta annyira ráerőltetni a játékát az ellenfélre, mint általában. A Braga egy olyan csapat, amelyik szereti sokat birtokolni a labdát, uralni a meccset, de ebből nagyon keveset láttam csütörtökön. 

A 0-2 azért jelentős hátrány, de a Bragának több mint elég kvalitása van ahhoz, hogy megfordítsa a párharcot, különösen a saját stadionjában. Az európai futballban nem egy fordítást láttunk már…

Az ötvenéves Campos szavai egybecsengenek azzal, amit még a portugálok trénere, Carlos Vicens mondott a Groupama Arénában a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, aki szintén biztatta a játékosait, hogy meg lehet még a továbbjutás. 

Ebben bízhat a Braga a Fradi ellen

Nuno Campos ezután megkapta a kérdést: mégis miben bízhat a Braga a Fradi elleni El-visszavágó előtt? – Ha a csapat gólt szerez az első félidőben, teljesen megváltozik a mérkőzés. Kulcsfontosságú lesz az érzelmi egyensúly megőrzése és a türelmes játéképítés. A Bragának nagyon tapasztalt játékosai vannak, akik hozzászoktak ehhez a játékstílushoz és feszültséghez, így az érzelmek kontrollálásával nem lesz probléma.

Az kétségtelen, hogy ha a portugálok szerda délután gyorsan betalálnak, akkor a magyar bajnok nehéz helyzetbe kerül. Ugyanakkor legalább ilyen fontos lesz, hogy egy ilyen helyzetre hogyan reagál a Fradi. Februárban például, a Ludogorec elleni playoff első mérkőzésén a bolgárok megszerezték a vezetést, de arra a Fradi szinte egyből góllal válaszolt – noha a meccset az FTC elvesztette, a továbbjutás meglett.  

Campos emellett még kiemelte, ő a továbbjutást Ricardo Horta és Rodrigo Zalazar remek játékától reméli elsősorban, akik a mostani idényben már összesen 38 gólt szereztek. Igaz, a budapesti odavágón ők is árnyékuk voltak önmaguknak.

Az A Bola a cikk végén Campos magyarországi munkásságát méltatja, ami nem is véletlen, hiszen a Zalaegerszeg 26 forduló után a negyedik helyen áll a bajnokságban, emellett a Magyar Kupában is elődöntős. A ZTE a hétvégén a Paks otthonában úgy játszott 1-1-es döntetlent, hogy a második félidőben emberhátrányban volt Várkonyi Bence kiállítása miatt. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
