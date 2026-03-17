Magyarországról kapott tanácsot a Braga a Fradi elleni sorsdöntő El-meccs előtt

Csütörtökön a Ferencváros bravúros győzelmet ért el az Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén, ahol a portugál Bragát 2-0-ra legyőzte a Groupama Arénában. A visszavágót holnap, azaz szerdán magyar idő szerint 16.30-kor rendezik, a találkozó előtt pedig a portugál sajtó is kiemelten foglalkozik a mérkőzéssel – bár egyelőre a hangsúly náluk a ma esti Sporting–Bodö/Glimt BL-visszavágón van, ahol a portugáloknak 0-3-ról kéne fordítaniuk. A legnagyobb helyi sportlap, az A Bola a Zalaegerszeg portugál trénerét, Nuno Campost kérdezte meg a Braga továbbjutási esélyeiről.

Nuno Campos, a Zalaegerszeg edzője adott interjút a portugál sajtónak a Braga–Fradi El-visszavágó előtt. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Katona Tibor

Braga–FTC: Nuno Campos nem ezt várta a portugáloktól

– Nem mondanám, hogy sokkal jobb volt a Fradi a szokásosnál. Robbie Keane együttese fizikailag nagyon erős, agresszívek a pontrúgásoknál, és nagyon veszélyesek a labdaszerzések után – kezdte Nuno Campos, aki az odavágót élőben tekintette meg Budapesten, a ZTE edzője ezután a Bragát kritizálta. – Azt éreztem, hogy a Braga nem tudta annyira ráerőltetni a játékát az ellenfélre, mint általában. A Braga egy olyan csapat, amelyik szereti sokat birtokolni a labdát, uralni a meccset, de ebből nagyon keveset láttam csütörtökön.

A 0-2 azért jelentős hátrány, de a Bragának több mint elég kvalitása van ahhoz, hogy megfordítsa a párharcot, különösen a saját stadionjában. Az európai futballban nem egy fordítást láttunk már…

Az ötvenéves Campos szavai egybecsengenek azzal, amit még a portugálok trénere, Carlos Vicens mondott a Groupama Arénában a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, aki szintén biztatta a játékosait, hogy meg lehet még a továbbjutás.