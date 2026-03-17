A Fradi a Bragára koncentrál, de az extra bónuszt a BL-főtábla jelentené

Több országban is azt figyelik, vajon a következő Bajnokok Ligája kiírásban milyen esélye van az adott ország bajnokának arra, hogy alanyi jogon ott legyen a BL-főtábláján. Nos, fantasztikus sikerként a jelenleg az Európa-ligában remeklő Fradi is ott van ezen csapatok között – szerdán a portugáliai visszavágót 2-0-ás előnyről kezdik meg a Braga ellen, a tét a negyeddöntőbe jutás –, és a dolgok szerencsés alakulása esetén a zöld-fehérek egy újabb bajnoki cím megszerzése esetén ott lehetnének selejtező nélkül a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

A Fradi dán és ukrán ellenféllel küzd a nagy álma beteljesüléséért

Nem titok, eddig nem alakul teljesen a Ferencváros szájíze szerint minden a BL-főtáblás helyért való küzdelemben, ugyanis a dán Midtjylland az angol Nottingham Forest otthonában nyert 1-0-ra. Emellett az ukrán Sahtar Donyeck is győzött a Lech Poznan ellen 3-1-re idegenben a Konferencialigában, mindez pedig az FTC szempontjából azért fontos, mert jelen állapot szerint ez a három együttes lehet harcban az automatikus Bajnokok Ligája-főtáblás helyért, ha hazájuk bajnokságát megnyerik. Ugyanakkor a görög Olimpiakosz és a skót Rangers is képben van, ám minden esély megvan arra, hogy ez a két klub nem lesz bajnok, így kiesik a versengésből.

Az alanyi jogon járó BL-főtábláért való harc állása

Olimpiakosz Pireusz (görög): 62.250 kofficiens pont – ebből 15.750 pont a 2025/26-os szezonban

Rangers (skót): 59.250 kofficiens pont – ebből 3.000 pont a 2025/26-os szezonban

Sahtar Donyeck (ukrán): 52.250 kofficiens pont – ebből 14.250 pont a 2025/26-os szezonban

Ferencváros: 51.250 kofficiens pont – ebből 17.250 pont a 2025/26-os szezonban

Midtjylland (dán): 48.250 kofficiens pont – ebből 21.500 pont a 2025/26-os szezonban

Ebből az ötösfogatból már csak a hátsó trió van versenyben a nemzetközi kupaküzdelmekben, így a Fradinak minden esélye megvan az igazi ajándékra, az alanyi jogon járó BL-főtáblára.

Hajnal Tamás szerint a Braga kiejtése a legfontosabb, de figyelik a BL-főtábla lehetőségét

A Fradi sportigazgatója elmondta, a csapat nagyon komoly terhelés alatt van, hiszen még három sorozatban – bajnokság, Magyar Kupa és az Európa-liga – harcban vannak, ám úgy érzi, ez a nagy menetelés összekovácsolta a Fradit. Hozzátette, ilyenkor kell nagyon vigyázni, mert elég egyetlen apró dolog, hogy mindez szétessen. Ugyanis mindhárom versenysorozatban komoly céljaik vannak. Nem tagadja azonban, természetesen figyelik a BL-főtábláért zajló versengést.