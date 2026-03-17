A Fradi a Bragára koncentrál, de az extra bónuszt a BL-főtábla jelentené

Rendkívüli

fradihajnal tamáseurópa ligabragabajnokbajnokok ligája

Szenzációs győzelmet aratott múlt csütörtökön késő este a Ferencváros az Európa-liga nyolcaddöntőjében a portugál Braga ellen. A 2-0-ra megnyert hazai találkozó után természetesen a történelmi továbbjutás lebeg a Fradi szeme előtt, ám Hajnal Tamás, a zöld-fehérek sportigazgatója elárulta, a napi feladatok mellett figyelik, hogy miként áll a helyzet a Bajnokok Ligája főtáblájáért zajló csata.

Molnár László
2026. 03. 17. 7:08
A Fradi Romániában is hallható zajos sikert aratott a Braga ellen. Kubatov Gábor posztjára válaszul a román sajtó Orbán Viktort emlegeti Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több országban is azt figyelik, vajon a következő Bajnokok Ligája kiírásban milyen esélye van az adott ország bajnokának arra, hogy alanyi jogon ott legyen a BL-főtábláján. Nos, fantasztikus sikerként a jelenleg az Európa-ligában remeklő Fradi is ott van ezen csapatok között – szerdán a portugáliai visszavágót 2-0-ás előnyről kezdik meg a Braga ellen, a tét a negyeddöntőbe jutás –, és a dolgok szerencsés alakulása esetén a zöld-fehérek egy újabb bajnoki cím megszerzése esetén ott lehetnének selejtező nélkül a Bajnokok Ligája alapszakaszában. 

A Fradi eddig fantasztikusan menetel az Európa-ligában, az i-re a pontot a Braga elleni visszavágón teheti fel     Fotó: Polyák Attila

A Fradi dán és ukrán ellenféllel küzd a nagy álma beteljesüléséért

Nem titok, eddig nem alakul teljesen a Ferencváros szájíze szerint minden a BL-főtáblás helyért való küzdelemben, ugyanis a dán Midtjylland az angol Nottingham Forest otthonában nyert 1-0-ra. Emellett az ukrán Sahtar Donyeck is győzött a Lech Poznan ellen 3-1-re idegenben a Konferencialigában, mindez pedig az FTC szempontjából azért fontos, mert jelen állapot szerint ez a három együttes lehet harcban az automatikus Bajnokok Ligája-főtáblás helyért, ha hazájuk bajnokságát megnyerik. Ugyanakkor a görög Olimpiakosz és a skót Rangers is képben van, ám minden esély megvan arra, hogy ez a két klub nem lesz bajnok, így kiesik a versengésből.

Az alanyi jogon járó BL-főtábláért való harc állása

  • Olimpiakosz Pireusz (görög): 62.250 kofficiens pont – ebből 15.750 pont a 2025/26-os szezonban
  • Rangers (skót): 59.250 kofficiens pont – ebből 3.000 pont a 2025/26-os szezonban
  • Sahtar Donyeck (ukrán): 52.250 kofficiens pont – ebből 14.250 pont a 2025/26-os szezonban
  • Ferencváros: 51.250 kofficiens pont – ebből 17.250 pont a 2025/26-os szezonban
  • Midtjylland (dán): 48.250 kofficiens pont – ebből 21.500 pont a 2025/26-os szezonban

Ebből az ötösfogatból már csak a hátsó trió van versenyben a nemzetközi kupaküzdelmekben, így a Fradinak minden esélye megvan az igazi ajándékra, az alanyi jogon járó BL-főtáblára.

Hajnal Tamás szerint a Fradi fokozatosan halad álmai megvalósítása felé     Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Hajnal Tamás szerint a Braga kiejtése a legfontosabb, de figyelik a BL-főtábla lehetőségét

A Fradi sportigazgatója elmondta, a csapat nagyon komoly terhelés alatt van, hiszen még három sorozatban – bajnokság, Magyar Kupa és az Európa-liga – harcban vannak, ám úgy érzi, ez a nagy menetelés összekovácsolta a Fradit. Hozzátette, ilyenkor kell nagyon vigyázni, mert elég egyetlen apró dolog, hogy mindez szétessen. Ugyanis mindhárom versenysorozatban komoly céljaik vannak. Nem tagadja azonban, természetesen figyelik a BL-főtábláért zajló versengést.

– Amit eddig nyújtottunk és amilyen helyzetbe hoztuk magunkat, az egy kimagasló teljesítmény, és szeretnék az i-re feltenni a pontot a szezon utolsó szakaszában. 

Tisztában vagyok az esetlegesen alanyi jogon járó BL-főtábla jelentette lehetőséggel, ami ez egy extra bónusz lenne, annak az eredménye, amit az elmúlt évek európai szereplésével tudtunk összegyűjteni. 

Ha ez azzal járna adott esetben, hogy ilyen szerencsés helyzet előállna, természetesen nagyon boldogok lennénk. De nekünk most nem ezzel kell foglalkoznunk, mert addig még rengeteg munkát kell elvégeznünk, meccsről meccsre kell haladnunk a bajnokságban, a hazai és a nemzetközi kupában – jelentette ki a klub hivalatos honlapjának Hajnal Tamás.

Nos, a nagy álom megvalósulása felé az első lépést már szerdán megteheti a Fradi, amikor 16.30-as kezdéssel a Braga otthonában próbálja megőrizni a múlt csütörtökön szerzett kétgólos előnyét.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ő bizony nem…

Bayer Zsolt avatarja

Politikus sem lesz, Brüsszelbe se megy ki, és nem buszoztat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.