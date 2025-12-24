joe bidenbidenukránamerikai elnökbarack obama

Hunter Biden kitálalt az ukrán szálról

Hunter Biden hibának nevezte, hogy 2014-ben az akkori amerikai alelnök fiaként szerepet vállalt az ukrán Burisma energiavállalat igazgatóságában. Joe Biden adott kegyelmet az elítélt fiának.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 24. 6:31
Hunter Biden (Fotó: AFP)
Hunter Biden (Fotó: AFP)
Joe Biden előző amerikai elnök fia egy kedden megjelent podcastban értékelte az elmúlt éveket, és a többi között édesapja politikai szerepvállalását. 

Joe Biden volt amerikai elnök (Fotó: AFP)
Joe Biden volt amerikai elnök (Fotó: AFP)

Hunter Biden a „The Shawn Ryan Show"-ban egy több órás beszélgetés keretében fejtette ki, hogy a „politikai helyzet" miatt „teljes mértékben hiba" volt, hogy elfogadta a tagságot az ukrán cég igazgatóságában több mint egy évtizeddel korábban. 

Hogy hiba volt-e csatlakozni az igazgatósághoz? Igen, teljes mértékben hiba volt – nem azért, mert bármit, amit tettem szégyellnem kellene, vagy mert bármilyen módon konfliktust éreztem volna azért, amit a Burismának tettem, hanem a politikai helyzet miatt, amibe minket helyezett

 – fogalmazott a volt elnök fia. 

Hunter Bident a bíróság tavaly adózással és fegyverbirtoklással kapcsolatos bűncselekmény miatt találta bűnösnek, és a felelősségre vonás alól édesapja elnöki kegyelme mentesítette. 

2014 áprilisában, amikor Hunter Biden a Burisma vezetőségi tagja lett, apja, Joe Biden az Egyesült Államok alelnöke volt és feladatkörébe tartozott az amerikai-ukrán kapcsolatok előmozdítása Barack Obama elnökségének felügyeletével. 

A podcastban Hunter Biden kommentálta Joe Biden elnökségének néhány intézkedését, amelyek közül élesen bírálta a 2021-es afganisztáni kivonulást, ami amerikai katonák életébe került, valamint a Biden-adminisztráció bevándorláspolitikáját.

Borítókép: Hunter Biden (Fotó: AFP)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

