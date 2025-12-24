Hunter Biden kitálalt az ukrán szálról

Joe Biden előző amerikai elnök fia egy kedden megjelent podcastban értékelte az elmúlt éveket, és a többi között édesapja politikai szerepvállalását.
Hunter Biden a „The Shawn Ryan Show"-ban egy több órás beszélgetés keretében fejtette ki, hogy a „politikai helyzet" miatt „teljes mértékben hiba" volt, hogy elfogadta a tagságot az ukrán cég igazgatóságában több mint egy évtizeddel korábban.
