Greta Thunberget letartóztatták

Greta Thunberg klímaaktivistát kedden letartóztatták Londonban, mert egy táblát tartott a kezében, amellyel a brit börtönökben éhségsztrájkot folytató Izrael-ellenes aktivistákat támogatta. A Prisoners for Palestine tüntetőcsoport által megosztott videón látható, ahogy a 22 éves Thunberg egy táblát tart a kezében, amelyen az áll: Támogatom a Palestine Action foglyait. Ellenzem a népirtást – írja az NBC News.

Fotó: - / Prisoners for Palestine

A Palestine Action egyesült királyságbeli tüntetőcsoportot a brit kormány júliusban terrorszervezetnek minősítette, miután több millió dollár értékű kárt okozott védelmi cégeknek. A betiltás óta országszerte több száz embert tartóztattak le azért, mert részt vettek a betiltás elleni tüntetéseken. A Prisoners for Palestine által megosztott videón a csoport azt mondta, hogy az Aspen Insurance biztosító londoni központi irodáját vette célba, mert az az izraeli Elbit Systems védelmi cégnek nyújt szolgáltatásokat. Két aktivista vörös festékkel festett az épület homlokzatára, mielőtt a rendőrség megérkezett és letartóztatta őket. A londoni rendőrség közleményében megerősítette, hogy a tüntetők kalapácsokkal és vörös festékkel rongálták meg a Fenchurch Streeten található irodaépületet.

Egy férfit és egy nőt letartóztattak a helyszínen bűncselekmény gyanújával. Nem sokkal később egy 22 éves nő is megjelent a helyszínen. Őt is őrizetbe vették, mert a terrorizmusellenes törvény alapján tiltott szervezetet (jelen esetben a Palestine Actiont) támogató tárgy (jelen esetben plakát) volt nála.

Borítókép: Greta Thunberg (Fotó: AFP)