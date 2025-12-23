Rendkívüli

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

greta thunbergpalesztinpárti megmozdulásterrorizmus

Greta Thunberget letartóztatták

Kedden tüntetők kalapácsokkal és vörös festékkel rongálták meg a londoni Aspen Insurance biztosító központi irodáját. Legalább három embert vettek őrizetbe a rendőrök, egyikük Greta Thunberg klímaaktivista, aki a londoni rendőrség közleménye szerint megsértette a terrorizmusellenes törvényt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 17:49
Fotó: Europress/AFP
Greta Thunberg klímaaktivistát kedden letartóztatták Londonban, mert egy táblát tartott a kezében, amellyel a brit börtönökben éhségsztrájkot folytató Izrael-ellenes aktivistákat támogatta. A Prisoners for Palestine tüntetőcsoport által megosztott videón látható, ahogy a 22 éves Thunberg egy táblát tart a kezében, amelyen az áll: Támogatom a Palestine Action foglyait. Ellenzem a népirtást – írja az NBC News.

A handout photograph taken on and released by Prisoners for Palestine in London on December 23, 2025 shows Swedish activist Greta Thunberg before her arrest by Police officers outside the offices of Aspen Insurance at Plantation Place on Fenchurch Street. London police on Tuesday arrested Swedish activist Greta Thunberg at a demonstration in support of pro-Palestinian hunger strikers, Palestinian activist groups said. "Greta Thunberg was arrested under the Terrorism Act at the Prisoners for Palestine lock-on protest," Prisoners for Palestine said in a statement. (Photo by Prisoners for Palestine / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Prisoners for Palestine / HANDOUT " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: - / Prisoners for Palestine

A Palestine Action egyesült királyságbeli tüntetőcsoportot a brit kormány júliusban terrorszervezetnek minősítette, miután több millió dollár értékű kárt okozott védelmi cégeknek. A betiltás óta országszerte több száz embert tartóztattak le azért, mert részt vettek a betiltás elleni tüntetéseken. A Prisoners for Palestine által megosztott videón a csoport azt mondta, hogy az Aspen Insurance biztosító londoni központi irodáját vette célba, mert az az izraeli Elbit Systems védelmi cégnek nyújt szolgáltatásokat. Két aktivista vörös festékkel festett az épület homlokzatára, mielőtt a rendőrség megérkezett és letartóztatta őket.  A londoni rendőrség közleményében megerősítette, hogy a tüntetők kalapácsokkal és vörös festékkel rongálták meg a Fenchurch Streeten található irodaépületet.

Egy férfit és egy nőt letartóztattak a helyszínen bűncselekmény gyanújával. Nem sokkal később egy 22 éves nő is megjelent a helyszínen. Őt is őrizetbe vették, mert a terrorizmusellenes törvény alapján tiltott szervezetet (jelen esetben a Palestine Actiont) támogató tárgy (jelen esetben plakát) volt nála.

Borítókép: Greta Thunberg (Fotó: AFP)

