Orbán Viktor: Ha Európa nem támogatná Ukrajnát, már béketárgyalások lennének + videó

Orbán Viktor szerint Európa is szerepet játszik abban, hogy tovább tart az orosz–ukrán háború. A kormányfő úgy fogalmazott: ha az európaiak nem támogatnák Ukrajnát, már tűzszünet és béketárgyalások lennének.

A kérdés azután került ismét a politikai figyelem középpontjába, hogy Donald Trump korábbi amerikai elnök szerint Volodimir Zelenszkij felelős azért, hogy a háború még mindig tart, míg Robert Fico szlovák miniszterelnök úgy fogalmazott: Zelenszkij több „vörös vonalat” is átlépett, például amikor Orbán Viktort megfenyegette.

A magyar miniszterelnök szerint a béke legnagyobb akadálya az, hogy Ukrajna folytatni akarja a háborút.

Azt mindannyian tudjuk, hogy a békének van akadálya. Az ukránok folytatni akarják a háborút. Ehhez joguk van, bár veszélybe sodorják ezzel egész Európát, de mégiscsak az ő országuk, az ő szabadságharcuk

– fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő szerint azonban a konfliktus azért tart még mindig, mert az európai országok támogatják Ukrajnát.

„Ami ennél nagyobb gond, hogy az európaiak ebben támogatják őket, mert ha az európaiak nem állnának az ukránok mögött, ők sem tudnák folytatni a háborút. Már régen tárgyalások lennének. Tűzszünet és béke” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint valójában Európa az, amely életben tartja a konfliktust.

Valójában Európa veri a háború tüzét az amerikaiakkal szemben is. Ha ők jobb belátásra térnének, megérkezne a béke

– zárta gondolatait a miniszterelnök.