lakótelepférfitatabányán

Gyanús lett a lakótelepen az éj leple alatt szöszölő férfi, utóbb kiderült, hogy nem véletlenül

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Egy lakó folyamatosan figyelte.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 06. 11. 14:06
rendőrautó
illusztráció Forrás: Pexels
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Június 9-én késő este Tatabányán, egy lakótelepen az egyik lakó arra lett figyelmes, hogy egy férfi egy tehergépkocsiból különböző tárgyakat pakol ki, majd azokat egy közeli fánál rejti el. A férfi többször visszatért a járműhöz, kutatott benne, és újabb holmikkal távozott. A szemfüles lakó azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót. 

Részletes személyleírást adott az illetőről, elmondta, mit lát, és folyamatosan figyelemmel kísérte a mozgását. A bejelentő végig vonalban maradt a rendőrséggel, miközben a tatabányai rendőrök a helyszínre érkeztek. A pontos információknak köszönhetően a járőrök rövid időn belül azonosították és elfogták az elkövetőt. Intézkedés közben kiderült, hogy a férfi a jármű hátsó ablakán keresztül jutott be a tehergautóba. Onnan egy akkumulátoros fúrógépet, egy csavarbehajtót, egy szerszámtartó övtáskát, valamint egy tolómérőt tulajdonított el.

A tatabányai nyomozók lopás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 39 éves férfit. A gyanúsított tagadta a bűncselekmény elkövetését, és azt állította, hogy a tárgyakat egy szemetes mellett találta.

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