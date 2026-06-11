Gyanús lett a lakótelepen az éj leple alatt szöszölő férfi, utóbb kiderült, hogy nem véletlenül

Június 9-én késő este Tatabányán, egy lakótelepen az egyik lakó arra lett figyelmes, hogy egy férfi egy tehergépkocsiból különböző tárgyakat pakol ki, majd azokat egy közeli fánál rejti el. A férfi többször visszatért a járműhöz, kutatott benne, és újabb holmikkal távozott. A szemfüles lakó azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót.

Részletes személyleírást adott az illetőről, elmondta, mit lát, és folyamatosan figyelemmel kísérte a mozgását. A bejelentő végig vonalban maradt a rendőrséggel, miközben a tatabányai rendőrök a helyszínre érkeztek. A pontos információknak köszönhetően a járőrök rövid időn belül azonosították és elfogták az elkövetőt. Intézkedés közben kiderült, hogy a férfi a jármű hátsó ablakán keresztül jutott be a tehergautóba. Onnan egy akkumulátoros fúrógépet, egy csavarbehajtót, egy szerszámtartó övtáskát, valamint egy tolómérőt tulajdonított el.