Két benzinkút is bezár, kiküldték a figyelmeztetést

A portál emlékeztet, Magyarországon jelenleg nagyjából kétezer töltőállomás üzemel, amelyeknek csaknem a fele családi mikro- és kisvállalkozásként működik. Ezek a független kutak többnyire olyan kistelepüléseken biztosítják az ellátást, ahol a nagy multinacionális vállalatoknak nem jövedelmező a hálózatbővítés. Annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban egy minimális kiskereskedelmi árrést biztosított számukra a kormány, a magánbenzinkutak az elmúlt negyedévben becslések szerint 12–16 milliárd forintos összesített veszteséget is elszenvedhettek.