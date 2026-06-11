„Sajnos tartalékaink nem teszik lehetővé – bármennyire is szeretnénk önöket kiszolgálni –, hogy csak veszteséget termeljünk minden eladott üzemanyag literjén kb. 30-40 forintot. Amennyiben a mostani hatósági árat a kormány nem vezeti ki vagy nem biztosít kompenzációt a veszteségeinkre, úgy kénytelenek leszünk ideiglenesen vagy végleg bezárni a benzinkútjainkat” – fogalmaz a Dr. Voll László ügyvezető-tulajdonos.
Két benzinkút is bezár, kiküldték a figyelmeztetést
Nem túl fényes a jövőkép.
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A portál emlékeztet, Magyarországon jelenleg nagyjából kétezer töltőállomás üzemel, amelyeknek csaknem a fele családi mikro- és kisvállalkozásként működik. Ezek a független kutak többnyire olyan kistelepüléseken biztosítják az ellátást, ahol a nagy multinacionális vállalatoknak nem jövedelmező a hálózatbővítés. Annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban egy minimális kiskereskedelmi árrést biztosított számukra a kormány, a magánbenzinkutak az elmúlt negyedévben becslések szerint 12–16 milliárd forintos összesített veszteséget is elszenvedhettek.
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A tervek szerint nem ez lesz az egyetlen várható leállás, ha a helyzet nem változik. Az ügyről részletesebben a Teol cikkében olvashat.
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