A legnagyobb olasz kormánypárt, az Olasz Testvérek politikusai közleményben hívták fel a figyelmet az Izrael-ellenes mozgalmak mögött meghúzódó, gyanús pénzáramlásokra. A nyomozások bizonyítják, hogy a már börtönben lévő Mohammad Hannoun egy éveken át tartó, a Hamász terrorszervezetet támogató pénzügyi hálózat működtetett. A genovai maffiaellenes ügyészség által koordinált akció során korábban már több letartóztatás és jelentős összegű vagyonlefoglalás is történt.

A politikusok szerint ezek a fejlemények bizonyítják, hogy az iszlám radikalizmus és a terrorizmus finanszírozása ellen minden lehetséges eszközzel harcolni kell.

Azt sürgetik, hogy a római parlament mielőbb tűzze napirendre és fogadja el az Olasz Testvérek párt által benyújtott radikalizmusellenes törvénytervezetet. A közlemény emellett élesen elítéli, hogy az olasz baloldal és az Öt Csillag Mozgalom támogatta a Palesztina szabadságáért felvonuló mozgalmakat. Képmutatással és felelőtlenséggel vádolják az ellenzéket, amiért korábban kapcsolatot tartottak fenn Hannounnal, sőt, még a parlamentbe is meghívták őt. A kormánypártok határozottan felszólítják az ellenzéki politikusokat, határolódjanak el az olyan személyektől és csoportoktól, amelyek komoly kockázatot jelentenek Olaszország nemzetbiztonságára.

Az ügy jól mutatja, hogy a terrorizmus elleni harcban ma már nemcsak a rejtőzködő sejtek ellen kell fellépni, hanem a jótékonyságnak álcázott, gyanús pénzmozgásokat is meg kell állítani.

Ez a kérdés az olasz politikában is állandó vita tárgya, mivel a kormány és az ellenzék között nincs egyetértés a radikalizmus elleni védekezés kérdésében.