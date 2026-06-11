Rendkívüli

Itt az igazság a kórházi klímákról, ennyit költött az Orbán-kormány

gyilkosságolaszhamászpalesztin

Gyilkosságra készülő migránst toloncoltak ki Olaszországból

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb terrorgyanús személyt toloncoltak ki Olaszországból, aki vallási és faji gyűlöletből elkövetett gyilkosságra készült. A terrorveszély felerősödését bizonyítja, hogy egyre gyakrabban tartóztatnak le konkrét támadást előkészítő személyeket. Az Olasz Testvérek kormánypárt a radikalizmus visszaszorítására vezetne be új szabályozásokat.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 06. 11. 13:38
Izrael-ellenes tüntetők (Fotó: AFP)
Izrael-ellenes tüntetők (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyomozás azt követően indult meg, hogy a férfi május 26-tól kezdődően több fenyegető e-mailt küldött a Modenai Katonai Akadémia hivatalos elektronikus postafiókjára. A levelekben faji és vallási gyűlölettől fűtött, lőfegyveres gyilkossági szándékokat fogalmazott meg, illetve templomok elleni támadásokat. 

Az illegális migráció következtében drámaian megemelkedett a radikalizálódó rejtőzködő terrorista sejtek száma Olaszországban. 

Óriási felháborodást váltott ki az a nyomozás is, amely bizonyította, hogy Izrael-ellenes szervezetek jótékonysági és szolidaritási hálózatokon keresztül titokban a Hamász terrorszervezetet finanszírozták. 

Ezek az illegális pénzmosások és összefonódások felerősítik a radikalizálódást és a terrorveszélyt Olaszországban. 

A legnagyobb olasz kormánypárt, az Olasz Testvérek politikusai közleményben hívták fel a figyelmet az Izrael-ellenes mozgalmak mögött meghúzódó, gyanús pénzáramlásokra. A nyomozások bizonyítják, hogy a már börtönben lévő Mohammad Hannoun egy éveken át tartó, a Hamász terrorszervezetet támogató pénzügyi hálózat működtetett. A genovai maffiaellenes ügyészség által koordinált akció során korábban már több letartóztatás és jelentős összegű vagyonlefoglalás is történt. 

A politikusok szerint ezek a fejlemények bizonyítják, hogy az iszlám radikalizmus és a terrorizmus finanszírozása ellen minden lehetséges eszközzel harcolni kell. 

Azt sürgetik, hogy a római parlament mielőbb tűzze napirendre és fogadja el az Olasz Testvérek párt által benyújtott radikalizmusellenes törvénytervezetet. A közlemény emellett élesen elítéli, hogy az olasz baloldal és az Öt Csillag Mozgalom támogatta a Palesztina szabadságáért felvonuló mozgalmakat. Képmutatással és felelőtlenséggel vádolják az ellenzéket, amiért korábban kapcsolatot tartottak fenn Hannounnal, sőt, még a parlamentbe is meghívták őt. A kormánypártok határozottan felszólítják az ellenzéki politikusokat, határolódjanak el az olyan személyektől és csoportoktól, amelyek komoly kockázatot jelentenek Olaszország nemzetbiztonságára. 

Az ügy jól mutatja, hogy a terrorizmus elleni harcban ma már nemcsak a rejtőzködő sejtek ellen kell fellépni, hanem a jótékonyságnak álcázott, gyanús pénzmozgásokat is meg kell állítani.

Ez a kérdés az olasz politikában is állandó vita tárgya, mivel a kormány és az ellenzék között nincs egyetértés a radikalizmus elleni védekezés kérdésében.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekenergia

Egy csokor foltos bürök: Európa az energiafegyver korában

Tóth Máté avatarja

Elkezdődött a versenyfutás a XXI. századért, az EU pedig egyenesen ballaszt ebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu