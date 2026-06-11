Pfizer-botrány: kínos magyarázkodásra kényszerülhet az EU a bíróság előtt

Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság 2020-ban és 2021-ben, a koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakában hat előzetes beszerzési megállapodást kötött gyógyszergyártó cégekkel. A szerződések alapján az unió meghatározott mennyiségű vakcina megvásárlását vállalta az európai polgárok számára.

Később zöldpárti európai parlamenti képviselők és magánszemélyek részletesebb tájékoztatást kértek a szerződésekről, valamint az azokat előkészítő és megtárgyaló személyekről. A bizottság azonban a dokumentumok jelentős részét kitakarva hozta nyilvánosságra, eltávolítva a tárgyalások résztvevőinek nevét és több szerződéses rendelkezést is.

A döntés miatt a zöldpárti képviselők, valamint több mint háromezer állampolgár bírósághoz fordult. Az Európai Unió Törvényszéke 2024-ben nekik adott igazat, kimondva, hogy a bizottságnak több információt kellett volna nyilvánosságra hoznia. Az Európai Bizottság ezt követően fellebbezett, így került az ügy az Európai Unió Bírósága elé.