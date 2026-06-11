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Pfizer-botrány: kínos magyarázkodásra kényszerülhet az EU a bíróság előtt

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Újabb kellemetlen ügybe keveredhet az Európai Bizottság a koronavírus-járvány idején kötött vakcinaszerződések miatt. Az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint a testület nem biztosított megfelelő átláthatóságot a több millió eurós megállapodások ügyében, így a nyilvánosság nem ismerhette meg teljes körűen, kik és milyen feltételek mellett tárgyalták le a szerződéseket. A vélemény újabb csapást jelenthet Brüsszel számára a Pfizer-gate-et követően.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 13:17
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
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Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság 2020-ban és 2021-ben, a koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakában hat előzetes beszerzési megállapodást kötött gyógyszergyártó cégekkel. A szerződések alapján az unió meghatározott mennyiségű vakcina megvásárlását vállalta az európai polgárok számára.

Később zöldpárti európai parlamenti képviselők és magánszemélyek részletesebb tájékoztatást kértek a szerződésekről, valamint az azokat előkészítő és megtárgyaló személyekről. A bizottság azonban a dokumentumok jelentős részét kitakarva hozta nyilvánosságra, eltávolítva a tárgyalások résztvevőinek nevét és több szerződéses rendelkezést is.

A döntés miatt a zöldpárti képviselők, valamint több mint háromezer állampolgár bírósághoz fordult. Az Európai Unió Törvényszéke 2024-ben nekik adott igazat, kimondva, hogy a bizottságnak több információt kellett volna nyilvánosságra hoznia. Az Európai Bizottság ezt követően fellebbezett, így került az ügy az Európai Unió Bírósága elé.

A bizottság jogi képviselői azzal érveltek, hogy a tárgyalásokban részt vevő személyek nevének nyilvánosságra hozatala veszélynek tehette volna ki az érintetteket. Álláspontjuk szerint a vakcinaszerződések körüli bizalmatlanság miatt a tisztviselők akár fizikai vagy pszichológiai zaklatás célpontjává is válhattak volna.

A most közzétett főtanácsnoki vélemény ugyan nem kötelező érvényű, de rendszerint fontos iránymutatásként szolgál a bíróság végleges döntése előtt. Az ítélet időpontját egyelőre nem tűzték ki.

Az ügy újabb érzékeny vereséget jelenthet az Európai Bizottság számára az átláthatósági vitákban. Tavaly az Európai Unió Törvényszéke már kimondta, hogy a bizottság jogszerűtlenül tagadta meg az Ursula von der Leyen bizottsági elnök és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltások nyilvánosságra hozatalát. Az eset a közbeszédben a Pfizer-gate nevet kapta.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

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