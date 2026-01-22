Hetek óta nagyszabású gazdatüntetések zajlanak Európa több országában az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás miatt – írja az Origo.
Sorsdöntő nap Ursula von der Leyen számára: ítélet születik
Újabb bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyennel szemben: a Patrióta-frakció az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi egyezmény miatt kezdeményezte az eljárást. Az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Bizottság elnökének sorsáról.
Számos szakmai szervezet arra figyelmeztet, hogy az egyezmény következtében olcsó mezőgazdasági termékek áramolhatnak be az uniós piacra, ami alááshatja a helyi termelést és veszélyeztetheti a gazdák megélhetését.
A tiltakozók attól tartanak, hogy nemcsak gabona, hanem hús- és egyéb agrártermékek is eláraszthatják az európai piacot, miközben az uniós termelők szigorú környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak kénytelenek megfelelni, szemben a dél-amerikai versenytársakkal.
A helyzetet tovább élezi, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság úgy írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament még nem hagyta jóvá.
A napokban is demonstrációk zajlottak Strasbourgban, ahol a gazdák Ursula von der Leyen ellen tiltakoztak.
További Külföld híreink
Ursula von der Leyen és botrányos ügyletei
A mostani ügy nem előzmény nélküli: Ursula von der Leyen politikai pályafutását évek óta viták és bírálatok kísérik, amelyek korrupciógyanús kérdéseket is felvetettek.
A Pfizer-ügytől az NGO-finanszírozásokon át a luxuséletmódját érintő kritikákig, majd a Mercosur-megállapodás körüli vitákig több olyan eset is napvilágot látott, amely megkérdőjelezte az Európai Bizottság elnökének hitelességét.
Tavaly júniusban Brüsszelben váltott ki komoly vitát, hogy az Európai Bizottság közpénzből finanszírozott civil szervezeteket, amelyek uniós politikai célok – például a zöldmegállapodás – érdekében próbálták befolyásolni az európai parlamenti képviselőket, illetve jogi eljárásokat indítottak ipari szereplők ellen. Egyes NGO-k akár évi 700 ezer euró támogatásban is részesülhettek. Amikor egy EP-képviselő részletekre kérdezett rá a támogatásokkal kapcsolatban, a Bizottság az átláthatóság hiányára hivatkozva nem adott ki pontos adatokat.
Júliusban pedig jogerőssé vált a bírósági döntés az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltás ügyében.
Az eset előzménye, hogy 2021-ben sms-ben egyeztettek több milliárd euró értékű vakcinabeszerzésekről, megkerülve a hivatalos eljárásokat, amit sokan az Európai Unió történetének egyik legsúlyosabb botrányaként értékelnek.
További Külföld híreink
Októberben az Európai Parlament két, egymástól független bizalmatlansági indítványról is döntött Ursula von der Leyennel szemben. A kezdeményezéseket a Patrióták Európáért, illetve a baloldal nyújtotta be.
Az indítványok hátterében a Bizottság működését érintő viták álltak, többek között az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a vakcinabeszerzések, valamint a vitatott kereskedelmi és szakpolitikai döntések miatt.
A politikus életmódját is gyakran érik bírálatok a luxussal kapcsolatos vádak miatt. Ursula von der Leyen 2023-ban, az Európai Bizottság elnökeként Kiriákosz Micotakisz görög miniszterelnök krétai nyaralójában töltötte szabadságát, ami több kritikát váltott ki, mivel sokak szerint ez nehezen összeegyeztethető tisztségével.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Trump nagy bejelentést tesz Davosban, Orbán Viktor is ott van
Történelmi jelentőségű esemény.
Halálra fagynak az emberek Ukrajnában
Eközben tovább folyik a háború.
Bővül a Béketanács, Magyarország csatlakozik
A magyar miniszterelnök Davosban írja alá a Béketanácshoz való csatlakozást.
Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza
A Tisza Párt csomagja magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Trump nagy bejelentést tesz Davosban, Orbán Viktor is ott van
Történelmi jelentőségű esemény.
Halálra fagynak az emberek Ukrajnában
Eközben tovább folyik a háború.
Bővül a Béketanács, Magyarország csatlakozik
A magyar miniszterelnök Davosban írja alá a Béketanácshoz való csatlakozást.
Szánthó Miklós: Magyar Péter a jobboldal szlogenjét promózza
A Tisza Párt csomagja magával hozná Magyarország tőkevonzó képességének elvesztését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!