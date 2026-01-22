Sorsdöntő nap Ursula von der Leyen számára: ítélet születik

Számos szakmai szervezet arra figyelmeztet, hogy az egyezmény következtében olcsó mezőgazdasági termékek áramolhatnak be az uniós piacra, ami alááshatja a helyi termelést és veszélyeztetheti a gazdák megélhetését.

A tiltakozók attól tartanak, hogy nemcsak gabona, hanem hús- és egyéb agrártermékek is eláraszthatják az európai piacot, miközben az uniós termelők szigorú környezetvédelmi és munkajogi előírásoknak kénytelenek megfelelni, szemben a dél-amerikai versenytársakkal.

A helyzetet tovább élezi, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság úgy írta alá a megállapodást, hogy azt az Európai Parlament még nem hagyta jóvá.