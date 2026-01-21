A brüsszeli botrányhős, Von der Leyen ismét célkeresztben

Tavaly június végén korrupciós bomba robbant Brüsszelben – élén von der Leyennel – aki nemcsak jogszabályokat hoz, hanem a jelek szerint közvetve a saját maga érdekében is lobbizik. Méghozzá úgy, hogy közpénzből civil szervezeteket (NGO-kat) fizet, akik aztán az Európai Parlament képviselőit próbálják meggyőzni a brüsszeli narratívák elfogadásáról. Az NGO-k akár évi hétszázezer eurót is kaphattak a brüsszeli kasszából – hogy aztán ezt a pénzt olyan kampányokra fordítsák, amelyek a zöld megállapodás elfogadtatását szolgálják vagy hogy, pereket indítsanak európai ipari szereplők ellen. És ez csak a jéghegy csúcsa. Amikor egy EP-képviselő, Dirk Götting rákérdezett a bizottságnál, pontosan mely NGO-k kaptak támogatást és milyen összegekben, a bizottság azt mondta, hogy körülbelül kilencezer szerződés van érvényben, de ezeket nem tudják átadni, mert „túl sok van belőlük”, és „évekbe telne” összeszedni.

Vagyis a rendszer átláthatatlan, ellenőrizhetetlen, és még a képviselők se látják, mire ment el a közpénz.