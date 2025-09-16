Ursula von der LeyenEurópai BizottságPatriótákbaloldalbizalmatlansági indítványelnök

Hamarosan szavaznak az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról

Az Európai Parlament október 6–9. között tartandó plenáris ülésén két bizalmatlansági indítványról is szavazhat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen.

Szabó István
Forrás: Politico2025. 09. 16. 15:37
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves Unió helyzetéről szóló beszédét tartja az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 2025. szeptember 10-én Fotó: Sebastien Bozon Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez derül ki Roberta Metsola EP-elnök belső körleveléből, amelyet a Politico ismertetett.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves értékelő beszédét mondja az unió helyzetéről. Fotó: AFP/Sebastien Bozon

A kezdeményezést két politikai erő, a Patrióták Európáért frakció és az Egységes Európai Baloldal nyújtotta be szeptember 10-én éjfélkor, közvetlenül azután, hogy Ursula von der Leyen megtartotta évértékelő beszédét Strasbourgban. A patrióták mindössze húsz másodperccel előzték meg a baloldalt a hivatalos iratok beadásában, így nagy valószínűséggel elsőként szavazhatnak a javaslatukról.

A Patrióták Európáért frakció szerint Von der Leyen elnöksége átláthatatlan és elszámoltathatatlan, valamint elfogadhatatlannak tartják a Mercosur- és az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi egyezményeket. 

A baloldal ezzel szemben inkább az EU kereskedelempolitikáját és a bizottság tétlenségét bírálja, különösen az izraeli–gázai konfliktus kapcsán.

 

Ursula von der Leyen politikai jövője forog kockán

Két külön bizalmatlansági indítvány egyidejű benyújtására korábban még nem volt példa, ami eljárási vitákat váltott ki Brüsszelben. A tervek szerint október 6-án egy közös vitát tartanak, majd 9-én külön-külön szavaznak a két javaslatról.

A szokatlan helyzet ismét rávilágít az Európai Unió politikai megosztottságára. Bár Von der Leyen a jelenlegi parlamenti többsége alapján valószínűleg túléli a voksolásokat, a kettős indítvány komoly figyelmeztetés: a bizottság elnöke mind a jobboldal, mind a baloldal részéről egyre élesebb bírálatok kereszttüzébe került.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves, az unió helyzetéről szóló beszédét tartja az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 2025. szeptember 10-én (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu