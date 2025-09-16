Ez derül ki Roberta Metsola EP-elnök belső körleveléből, amelyet a Politico ismertetett.
Hamarosan szavaznak az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról
Az Európai Parlament október 6–9. között tartandó plenáris ülésén két bizalmatlansági indítványról is szavazhat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen.
A kezdeményezést két politikai erő, a Patrióták Európáért frakció és az Egységes Európai Baloldal nyújtotta be szeptember 10-én éjfélkor, közvetlenül azután, hogy Ursula von der Leyen megtartotta évértékelő beszédét Strasbourgban. A patrióták mindössze húsz másodperccel előzték meg a baloldalt a hivatalos iratok beadásában, így nagy valószínűséggel elsőként szavazhatnak a javaslatukról.
A Patrióták Európáért frakció szerint Von der Leyen elnöksége átláthatatlan és elszámoltathatatlan, valamint elfogadhatatlannak tartják a Mercosur- és az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi egyezményeket.
A baloldal ezzel szemben inkább az EU kereskedelempolitikáját és a bizottság tétlenségét bírálja, különösen az izraeli–gázai konfliktus kapcsán.
További Külföld híreink
Ursula von der Leyen politikai jövője forog kockán
Két külön bizalmatlansági indítvány egyidejű benyújtására korábban még nem volt példa, ami eljárási vitákat váltott ki Brüsszelben. A tervek szerint október 6-án egy közös vitát tartanak, majd 9-én külön-külön szavaznak a két javaslatról.
A szokatlan helyzet ismét rávilágít az Európai Unió politikai megosztottságára. Bár Von der Leyen a jelenlegi parlamenti többsége alapján valószínűleg túléli a voksolásokat, a kettős indítvány komoly figyelmeztetés: a bizottság elnöke mind a jobboldal, mind a baloldal részéről egyre élesebb bírálatok kereszttüzébe került.
További Külföld híreink
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke éves, az unió helyzetéről szóló beszédét tartja az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén 2025. szeptember 10-én (Fotó: AFP/Sebastien Bozon)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Oresnyik hiperszonikus rakétákkal demonstráltak erőt az orosz–belarusz hadgyakorlaton
Retteghet a Nyugat.
Szijjártó Péter: A kormány nem fogja feladni Magyarország energiabiztonságát
Szijjártó Péter a finn és a lett elnök nyilatkozatára reagált.
Bandaháborúk és antiszemitizmus miatt retteg a svéd lakosság + videó
Az antiszemitizmus is megjelent Svédországban.
Azzal előznék meg az erkölcstelenséget az egyik tartományban, hogy betiltják a vezetékes internetet, már a költözést tervezik a helyiek
A szükségletek kielégítésére pedig hazai megoldást fognak találni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Oresnyik hiperszonikus rakétákkal demonstráltak erőt az orosz–belarusz hadgyakorlaton
Retteghet a Nyugat.
Szijjártó Péter: A kormány nem fogja feladni Magyarország energiabiztonságát
Szijjártó Péter a finn és a lett elnök nyilatkozatára reagált.
Bandaháborúk és antiszemitizmus miatt retteg a svéd lakosság + videó
Az antiszemitizmus is megjelent Svédországban.
Azzal előznék meg az erkölcstelenséget az egyik tartományban, hogy betiltják a vezetékes internetet, már a költözést tervezik a helyiek
A szükségletek kielégítésére pedig hazai megoldást fognak találni.