Hamarosan szavaznak az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról

Ursula von der Leyen politikai jövője forog kockán

Két külön bizalmatlansági indítvány egyidejű benyújtására korábban még nem volt példa, ami eljárási vitákat váltott ki Brüsszelben. A tervek szerint október 6-án egy közös vitát tartanak, majd 9-én külön-külön szavaznak a két javaslatról.

A szokatlan helyzet ismét rávilágít az Európai Unió politikai megosztottságára. Bár Von der Leyen a jelenlegi parlamenti többsége alapján valószínűleg túléli a voksolásokat, a kettős indítvány komoly figyelmeztetés: a bizottság elnöke mind a jobboldal, mind a baloldal részéről egyre élesebb bírálatok kereszttüzébe került.