Korábban írtunk arról, hogy Donald Trump bejelentette, hogy vámmegállapodást kötött az EU-val. A megállapodás 15 százalékos alapvámot tartalmaz az unió legtöbb, Egyesült Államokba irányuló exportjára. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének és a Háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire – elsősorban az európai nézőpont szempontjából, de említést tett az Egyesült Államokban tapasztalható folyamatokról is az EU–USA-vámmegállapodás kapcsán.
Von der Leyen az EU jövőjét tette kockára
Ursula von der Leyen rossz kereskedelmi megállapodást kötött Amerikával, ami 15 százalékos vámot ír elő az európai exportra. Az új vámok hatalmas gondot jelenthetnek az uniós tagországok amúgy is rossz állapotban lévő gazdaságára nézve. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének és a Háborúellenes Digitális Polgári Kör vezetője szerint az intézkedés gazdasági kapituláció, és csökkenti az EU versenyképességét.
Az USA–EU-vámok ismét reflektorfényben
A MCC diplomáciai műhelyének vezetője elmondta, hogy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolat és a vámok ismét téma lett, mivel a héten az Európai Bizottság Brüsszelben javasolta, hogy a legtöbb amerikai termékre – ráadásul még az érzékeny mezőgazdasági termékekre is – nulla százalékra kell csökkenteni a vámokat.
Pártállástól függetlenül többen ismét bírálták Ursula von der Leyen korábbi megállapodását és ez is bizonyítja, hogy nem rendelkezett megfelelő mandátummal, nem volt felhatalmazása arra, hogy az európai polgárok nevében hozzon döntést. Sőt, még az európai képviselők sem támogatták azt, hogy az Amerikából érkező árukra a vámok nullára csökkenjenek, miközben az EU exporttermékeire 15 százalékos vám kerül. A szakértő hangsúlyozta, hogy
tavaly például Magyarországról a legfontosabb exporttermék az autó és az autóalkatrészek voltak, a német autógyárak exporttermékeire pedig csak 2,5 százalékos vám vonatkozott – ez is 15 százalékra emelkedett.
Többen bírálták, hogy ez egy gazdasági, kereskedelmi kapituláció. Korábban arra hivatkozott Ursula von der Leyen és a EU kereskedelempolitikáért felelős biztosa, Valdis Dombrovskis, hogy ez még mindig jobb, mint egy 30 vagy 50 százalékos mértékű vám. Ez nem tárgyalási alap, hanem egy kereskedelmi kapituláció volt, ami tovább csökkenti az Európai Unió versenyképességét – amin eddig is dolgozott az Európai Bizottság. Példaként említette az orosz–ukrán háborút: az elmúlt években az Oroszország ellen kidolgozott 18 gazdasági szankciócsomag ellenére Oroszországban négyszázalékos volt a gazdasági növekedést. Ezzel szemben Németország, Franciaország és így az Európai Unió legnagyobb gazdaságai recesszióban vannak.
És pont ebben a nehéz időszakban köt egy ilyen rossz megállapodás Von der Leyen
– mondta.
További Külföld híreink
Az Amerikai Kongresszus véleménye a megállapodásról
A diplomáciai műhelyvezető kitért arra is, hogy az Egyesült Államok szövetségi fellebbviteli bírósága kimondta, hogy a vámok nagy része törvénytelen. Habár nem az Európai Uniót nevezték meg, hanem például Kínát, Mexikót és Kanadát. Kifejtette, hogy a republikánus többségű kongresszusban úgy gondolják, hogy a vámkivetés az ő feladatuk, így az ügy októberben a legfelsőbb bíróságra fog kerülni. Ha a bírák arra jutnak, hogy az adó- és vámkivetés joga a kongresszusé, az megnehezítené Trump gazdaságpolitikájának végrehajtását, hiszen annak egyik alappillére a vám.
Viszont én azt gondolom, hogy ebből nem lesz semmi (...), szerintem ezeket a vámokat meg kell szoknunk és együtt kell élnünk velük
– fejtette ki álláspontját. Végül megoldásként kiemelte, hogy az Európai Uniónak kell gondoskodnia arról, hogy jó kapcsolatot építsen Kelettel, Nyugattal egyaránt és egy pragmatikus kereskedelmi kapcsolatot alakítson ki Oroszországgal, ami alapja volt az Európai Unió gazdasági versenyképességének.
Borítókép: Donald Trump és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
