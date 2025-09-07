Von der Leyen az EU jövőjét tette kockára

Az USA–EU-vámok ismét reflektorfényben

A MCC diplomáciai műhelyének vezetője elmondta, hogy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolat és a vámok ismét téma lett, mivel a héten az Európai Bizottság Brüsszelben javasolta, hogy a legtöbb amerikai termékre – ráadásul még az érzékeny mezőgazdasági termékekre is – nulla százalékra kell csökkenteni a vámokat.

Pártállástól függetlenül többen ismét bírálták Ursula von der Leyen korábbi megállapodását és ez is bizonyítja, hogy nem rendelkezett megfelelő mandátummal, nem volt felhatalmazása arra, hogy az európai polgárok nevében hozzon döntést. Sőt, még az európai képviselők sem támogatták azt, hogy az Amerikából érkező árukra a vámok nullára csökkenjenek, miközben az EU exporttermékeire 15 százalékos vám kerül. A szakértő hangsúlyozta, hogy

tavaly például Magyarországról a legfontosabb exporttermék az autó és az autóalkatrészek voltak, a német autógyárak exporttermékeire pedig csak 2,5 százalékos vám vonatkozott – ez is 15 százalékra emelkedett.

Többen bírálták, hogy ez egy gazdasági, kereskedelmi kapituláció. Korábban arra hivatkozott Ursula von der Leyen és a EU kereskedelempolitikáért felelős biztosa, Valdis Dombrovskis, hogy ez még mindig jobb, mint egy 30 vagy 50 százalékos mértékű vám. Ez nem tárgyalási alap, hanem egy kereskedelmi kapituláció volt, ami tovább csökkenti az Európai Unió versenyképességét – amin eddig is dolgozott az Európai Bizottság. Példaként említette az orosz–ukrán háborút: az elmúlt években az Oroszország ellen kidolgozott 18 gazdasági szankciócsomag ellenére Oroszországban négyszázalékos volt a gazdasági növekedést. Ezzel szemben Németország, Franciaország és így az Európai Unió legnagyobb gazdaságai recesszióban vannak.

És pont ebben a nehéz időszakban köt egy ilyen rossz megállapodás Von der Leyen

– mondta.