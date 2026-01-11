Dudás Miklóst vérző fejjel láthatta egy szemtanú

Január 5-én, az otthonában találták meg Dudás Miklós holttestét. A világbajnok kajakozó halálának körülményeit vizsgálják a hatóságok. A boncolást kedden végezték el. A testén, elsősorban a feje és a nyaka tájékán több olyan sérülésre bukkantak, ami felvetette a halált okozó testi sértés gyanúját. Ezért a kezdeti, közigazgatási eljárást követően az ügy büntetőeljárásként folytatódik. Az Origo most azt írja, a nyomozóknak állítólag van egy szemtanújuk.

Dudás Miklós. Fotó: MN-archív

A Story munkatársának beszélt arról egy informátor, hogy egy férfi két nappal azelőtt, hogy rányitottak a halott Dudásra, találkozott vele a lakása előtt. Azt állította, hogy vérzett a feje.

A férfi rákérdezett, mitől, mire Dudás azt mondta, elesett, majd bement, és magára zárta az ajtót.

Kovács Lajos nyugállományú rendőrezredes, Magyarország egyik legismertebb és legjobb életellenes bűncselekményekre szakosodott nyomozója magyarázta el az Origónak, mit jelent a halált okozó testi sértés gyanúja, és azt is elmondta, szerinte mi történhetett.

Vajon tényleg van egy szemtanú, aki látta Dudás Miklóst vérző fejjel?

– Nem akarok következtetéseket levonni, mert nem ismerem a helyszín megállapításait, nem tudom, mi történt a helyszíni szemlén, nem olvastam a jegyzőkönyvet, vagyis nem ismerem a tényeket, csak feltételezgetni tudok. De elképzelhető – hozzáteszem, nem biztos, hogy így történt –,

hogy valahol az utcán volt valamilyen dulakodás vagy verekedés, ha erre utalnak a sérülései.

Ha mozgásképes maradt, lehet, hogy hazament, hazatántorgott, hazavitte a szíve, és közel volt a lakásához. Lehet, hogy fölment, bement, bezárkózott, mert úgy érezte, hogy lefekszik, kialussza, szóval lehet, hogy nem érezte, hogy nagy veszélyben van. Ezután állhattak elő azok a tünetek, amelyek miatt beállt a halál, amikor már otthon volt, zárt ajtó mögött. Szóval valahogy így lehetne elképzelni – magyarázta.

Ha valóban létezik ez a szemtanú, aki ezt állította, és igaz, amit mondott, akkor Kovács Lajosnak – ahogy több nagy ügy megoldásánál – most is igaza lehet. A Story úgy tudja, hogy a nyomozás során már meghallgatták a szemtanút, akinek szerepe lehet a világbajnok kajakozó halálát megelőző események tisztázásában. Azt is hozzátették, a találkozás tényét térfigyelő kamerák felvételei is alátámaszthatják,

és szomszédai közül is többen látták a sérült Dudás Miklóst a halála előtt.

A hatóságok még vizsgálják, mennyiben felelnek meg a valóságnak ezek az értesülések. A rendőrség a lap megkeresésére a részleteket nem kívánta kommentálni, mindössze annyit közölt, hogy az ügyben folyamatban van a nyomozás.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség! Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06–(80)–225-225-ös számot is.

x

Borítókép: Dudás Miklós (Fotó: Oroszi Beáta)