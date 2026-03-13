bevásárlásünnepi bevásárlásmárcius 15.

Ünnepi nyitvatartás: melyik üzlet mikor lesz nyitva, mutatjuk

Az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja idén vasárnapra esik. Ugyan hosszú hétvégére nem számíthatunk, de a bevásárlást nem árt még idejében elvégezni. Íme, a részletes lista az üzletek nyitvatartásáról.

2026. 03. 13. 13:07
Március 15. az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a modern parlamentáris Magyarország megszületésének emléknapja: ezen a napon tört ki és aratott győzelmet a forradalom Pest-Budán. Március idusa ezért országos munkaszüneti nap, amely idén vasárnapra esik. Így ugyan hosszú hétvégével nem számolhatunk, az ünnepnapon azonban a legtöbb üzlet zárva tart majd, így nem árt előre elintézni a bevásárlást.

Bevásárlás a nemzeti ünnepen

A legnagyobb áruházláncok – Tesco, Spar, Penny Market, Lidl, Aldi, Auchan, CBA – egységei vasárnap zárva lesznek. Általában ugyanez igaz a kiskereskedelem többi egységére – ruházati boltokra, könyvesboltokra, műszaki cikkeket árulókra stb. –, valamint a lakossági szolgáltatásokat nyújtókra – varrodák, kulcsmásolók stb. – is.

Élelmiszervásárlásra a benzinkutakon lévő üzletekben, az éjjel-nappal nyitva tartó boltokban, valamint az olyan kisebb egységekben nyílik lehetőség, amelyek általában ünnepnapokon is fogadják a vásárlókat, valamint ahol nem alkalmazott dolgozik, hanem maga a tulajdonos, vagy annak egy segítő családtagja áll be a pult mögé.

Az ünnepnapon az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Jó hír, hogy a trafikok, vendéglátóhelyek, illetve a virágboltok nagy része is nyitva tart majd a nemzeti ünnepen.

A boltok és az áruházak a nemzeti ünnep napját megelőző szombaton, illetve az azt követő hétfőn – március 14. és március 16. – már a megszokott nyitvatartási rendben fogadják a vásárlókat.

