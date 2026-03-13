Feltámad a tamagocsi-őrület? MI-vel okosodott meg

Csak idő kérdése volt, hogy a tamagocsiszerű digitális háziállat és a mesterséges intelligencia találkozzon: mivel 2026-ot írunk, immáron nem tojásforma, műanyag játék formájában támasztották fel.

Aki a kilencvenes években volt gyerek – vagy éppen az ő szülője – minden bizonnyal kitörölhetetlen emlékeket őriz egy apró, tojás alakú kütyüről, ami állítólag arra nevelte a gyerekeket és a gyermeki lelkű felnőtteket, hogy gondoskodásukkal életben tartsák, különben meghal… Ez volt a tamagocsi.

1996 novemberében jelent meg Japánban, és ami ezután következett, azt nehéz eltúlozni. Az árusítás első napján San Francisco egyetlen játékboltja 3000 darabot adott el aznap háromig. Másnap délben egy New York-i üzlet 10 000 példányt értékesített. Amikor a hype a csúcsra jutott, Észak-Amerikában másodpercenként tizenötöt adtak el belőle. Két éven belül 40 millió fogyott belőle – Magyarországon is megjelent a tamagocsiláz – mára az összes eladott példány meghaladta a 98 milliót.

A 2004-ben megjelent Tamagotchi Connection V1 (Wikipédia)

Ekkora felhajtást nem lehet simán megúszni: a társadalmi hatások sem maradtak el. Egyes iskolák betiltották, mert a gondozatlanul maradt, elhunyt tamagocsi feletti bánat annyira eluralkodott a gyerekeken, hogy orvoshoz kellett őket vinni. Angliában kisállat-temetőkben jelöltek ki sírhelyeket az elhunyt digitális háziállatoknak; a gyászoló gyerekek gyászbeszédeket tartottak pixeles barátaik felett. Japán üzletasszonyok lemondták a megbeszéléseket, hogy időben etethessék kicsi állatukat; egy nő balesetet okozott, mert a tamagocsi sírása elvonta a figyelmét az útról vezetés közben. Az Ig Nobel-díjat – amelyet azoknak az alkotóknak ítélnek oda, akik valami egyszerre nevetséges és elgondolkodtató dolgot hoztak létre, és amelyet valódi Nobel-díjasok adnak át a Harvardon – 1997-ben a játék alkotói kapták meg.

Most egy Starboy (csillagfiú?) nevű eszköz próbálja végrehajtani ugyanezt – érzékelőkkel, réz foglalatban, okosabban – és drágán. Daniel Kuntz X-bejegyzése szerint alkotása kulcstartó méretű digitális kisállat, amely kamerával, mikrofonnal, hőmérséklet-szenzorral és gyorsulásmérővel érzékeli a világot, és helyben, a kütyün futó AI-modellekkel dolgozza fel mindezeket.