UkrajnaZelenszkijfenyegetés

Egy német baloldali képviselő keményen nekiment az ukrán elnöknek

Habár az Európai Unió vezetőinek többsége mélyen hallgat az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij fenyegetéséről, Orbán Viktor azonban most szokatlan helyről, a baloldalról kapott támogatást. Friedrich Pürner német képviselő szokatlanul éles kritikát fogalmazott meg az ukrán elnökkel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 16:00
Fotó: DANIEL MIHAILESCU Forrás: AFP
Az Orbán Viktornak szóló fenyegetésekre eddig az európai uniós politikusok javarészt nem is reagáltak, azonban most váratlan helyről érkezett támogatás. Friedrich Pürner a német baloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) párt listáján jutott be az Európai Parlamentbe, most pedig kemény kritikát fogalmazott meg az ukrán elnökkel szemben – írja a Tűzfalcsoport

A német politikus szerint Zelenszkij semmiképp nem fenyegethet európai állam- és kormányfőket
(Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP)

„Az ukrán elnök, Zelenszkij újabb, 90 milliárd eurós segélycsomagot követel az Európai Uniótól. Erről az összegről a nagysága miatt mindenképpen politikai vitát kell folytatni. Engem azonban a magas összeg mellett az is zavar, amit Zelenszkij mondott a lehetséges magyar blokkolás kapcsán” – emelte ki a német képviselő. 

Friedrich Pürner egyúttal emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij egy kormányülést követően arról beszélt, hogy egy blokkolás esetén majd megadja a magyar miniszterelnök lakcímét a fegyveres erőknek. „Számomra ez nem szerencsétlen megfogalmazás, hanem egyenesen fenyegetés egy tagállam kormányfője ellen” – hangsúlyozta a baloldali politikus. 

Magyarországnak – mint minden más tagállamnak – szerződésileg rögzített vétójoga van. Bárkinek szabad kritizálnia Orbán álláspontját, de a félelem és a fenyegetés mint a fegyelmezés eszköze az európai politikában nem kaphat helyet. Annál meglepőbbnek találom, hogy az Európai Parlament többsége elutasította egy vita indítását erről az incidensről

– emelte ki Pürner.

Ezt a politikus szerint annak ellenére utasította el a többség, hogy Ukrajna éppen csatlakozni szeretne a közösséghez és támogatást is vár tőle.

Egyértelműnek kell lennie, hogy a tisztelet a tagállamok és választott kormányaik iránt nem mellékes dolog. Ha elfogadják a fenyegetést egy kormányfő ellen, és az Európai Parlament még beszélni sem akar róla, akkor ez egy nagyon aggasztó jel. Vagy másképp fogalmazva: aki már nem bírja a kritikát, és ehelyett nyomással és megfélemlítéssel reagál, az eltávolodik pontosan azoktól az európai értékektől, amelyekre különben olyan szívesen hivatkoznak

– nyomatékosította. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
