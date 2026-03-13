Egy német baloldali képviselő keményen nekiment az ukrán elnöknek

Az Orbán Viktornak szóló fenyegetésekre eddig az európai uniós politikusok javarészt nem is reagáltak, azonban most váratlan helyről érkezett támogatás. Friedrich Pürner a német baloldali Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) párt listáján jutott be az Európai Parlamentbe, most pedig kemény kritikát fogalmazott meg az ukrán elnökkel szemben – írja a Tűzfalcsoport.

A német politikus szerint Zelenszkij semmiképp nem fenyegethet európai állam- és kormányfőket

„Az ukrán elnök, Zelenszkij újabb, 90 milliárd eurós segélycsomagot követel az Európai Uniótól. Erről az összegről a nagysága miatt mindenképpen politikai vitát kell folytatni. Engem azonban a magas összeg mellett az is zavar, amit Zelenszkij mondott a lehetséges magyar blokkolás kapcsán” – emelte ki a német képviselő.

Friedrich Pürner egyúttal emlékeztetett, hogy Volodimir Zelenszkij egy kormányülést követően arról beszélt, hogy egy blokkolás esetén majd megadja a magyar miniszterelnök lakcímét a fegyveres erőknek. „Számomra ez nem szerencsétlen megfogalmazás, hanem egyenesen fenyegetés egy tagállam kormányfője ellen” – hangsúlyozta a baloldali politikus.