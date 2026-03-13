Ukrán titkosszolgálati tábornok: Orbán addig játszik, amíg öt golyót nem kap

Ahogy az Ellenpont is beszámolt róla , Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje megfenyegette a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.” A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!

Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga: nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy

ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.

„Még egyszer hangsúlyozom: a nemzetközi jog normái és Ukrajna nemzeti jogszabályai szerint Viktor Orbán, mint Magyarország miniszterelnöke, bűnsegédnek minősül... Ezért a nemzetközi jog normái szerint Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese és bűnsegédje a háborús idők törvényei szerint fizikai megsemmisítésre ítéltetik. Egyik publikációmban figyelmeztettem (Orbánt), hogy az olyan álláspont miatt, mint amilyen Orbáné és Ficóé – emlékeznek Szlovákia miniszterelnökére –, hogy addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap."

Mint ismert, a fenyegetések sorát Volodimir Zelenszkij kezdte el, aki minden határt túllépve, a nemzetközi diplomácia szabályait megcsúfolva arról beszélt a múlt heti kormányülésen, hogy ukrán katonákkal öleti meg Orbán Viktort.

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – jelentette ki Zelenszkij.