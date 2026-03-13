Ukrán titkosszolgálati tábornok: Orbán addig játszik, amíg öt golyót nem kap

Már kivégzéssel fenyegeti Orbán Viktort Hrihorij Omelcsenko, volt ukrán parlamenti képviselő, az ukrán titkosszolgálat volt tábornoka. Ő volt az, aki korábban azt üzente a magyar miniszterelnöknek, hogy mindent tud róla, majd megfenyegette Orbán Viktor gyerekeit és unokáit is.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 03. 13. 18:11
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Ahogy az Ellenpont is beszámolt róla , Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje megfenyegette a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.” A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül! 

Az Ellenpont által megtalált videórészletben ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga: nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy 

ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.

„Még egyszer hangsúlyozom: a nemzetközi jog normái és Ukrajna nemzeti jogszabályai szerint Viktor Orbán, mint Magyarország miniszterelnöke, bűnsegédnek minősül... Ezért a nemzetközi jog normái szerint Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese és bűnsegédje a háborús idők törvényei szerint fizikai megsemmisítésre ítéltetik. Egyik publikációmban figyelmeztettem (Orbánt), hogy az olyan álláspont miatt, mint amilyen Orbáné és Ficóé – emlékeznek Szlovákia miniszterelnökére –, hogy addig játszik a beszédeivel, amíg öt golyót nem kap."

Mint ismert, a fenyegetések sorát Volodimir Zelenszkij kezdte el, aki minden határt túllépve, a nemzetközi diplomácia szabályait megcsúfolva arról beszélt a múlt heti kormányülésen, hogy ukrán katonákkal öleti meg Orbán Viktort.

„Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön” – jelentette ki Zelenszkij.

Egy nappal az ukrán elnök kijelentése után Alekszej Zsulavszkij politikai elemző agresszívan arról beszélt, hogy Ukrajna egy pillanat alatt meg tudná szállni Magyarországot. „Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, »becsomagolják« az összes férfit, és ezzel vége is lesz” – fogalmazott.

Borítókép: Az ukrán tábornok (Forrás: Képernyőfelvétel) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

