Megtörni a megtörhetetlent – félreértette az állambiztonság a most ötven éve elhunyt Latinovits Zoltánt

Arisztokrata forradalmár

Ugyanakkor már 1958-ból is olvashatunk az állambiztonsági anyagban jelentést Latinovitsról, amely minden volt, csak éppen hízelgő nem. Ekkor a debreceni Csokonai Színházban játszott. A jelentésben az erősen jobboldali beállítottságát hangsúlyozták. Sőt azt is rögzítették, hogy az 1956-os forradalom idején annak támogatója volt, és két évvel később is az maradt. Kiemelték arisztokrata származását, sőt azt is állították, hogy a Nyugatra menekült barátaival is folyamatosan tartotta a kapcsolatokat.

Az 1962-ben beszervezett Rácz Gábor, aki a Magyar Televíziónál dolgozott, és sokáig egykori tanáráról, Antall Józsefről, a későbbi miniszterelnökről írt jelentéseket Kiss István fedőnéven, áttételesen került kapcsolatba Latinovits Zoltánnal. Nem őt kellett megfigyelnie, de tartótisztjétől azt a feladatot kapta 1971-ben, hogy ismerkedjen össze Császár István íróval. Az Építők Műszaki Klubjában Császár egy írását Latinovits olvasta fel. Rácz ott tartózkodott, és a lehető legközelebb kellett kerülnie az íróhoz. A szerzői esten Latinovits azt állította: az állambiztonság által kifejezetten izgatással, rendszerellenességgel vádolt Császár komoly tehetség. A színészóriás párhuzamba állította őt a kommunista rendszer által érdemtelenül kezelt Krúdy Gyula, a Cholnoky testvérek (László és Viktor), valamint Csáth Géza életműveivel, akiknek munkáit már nem jelentették meg. Nyíltan bírálta Lukács György kommunista ideológus magyar irodalomról szóló munkáját is. Olyan, a társadalmi problémákat, feltáró munkákat kellene írni – jelentette Latinovits véleményéről nyilván a szocialista társadalom problémáira utalva Rácz –, mint Császár. Az állambiztonság természetesen figyelemre méltónak találta, hogy Latinovits az 1956-os forradalom után tiltott határátlépéssel is elítélt Császárt méltatta.

Mindez nem árnyalhatta a színészkirály addigra már alaposan beskatulyázott negatív titkosszolgálati megítélését.

Az „Olasz”

Persze az is lényeges volt. hogy az éppen aktuális politikai eseményekről miképpen vélekedtek. Szendrő József színész, rendező, főrendező, színházigazgatót (1914–71) barátság is fűzte Latinovitshoz. Együtt is dolgoztak egy időben a Csokonai Színházban. Szendrő sokáig állandó állambiztonsági megfigyelés alatt állt. Sok színművész tartozott a társaságához, ráadásul rendszeresen vendége volt a budapesti Fészek Klubnak, ahol a művészek aktív közösségi életet éltek. Szendrő megfigyelése éppen ezért kaput nyitott rengeteg művész véleményének állambiztonsági szempontú megismeréséhez is.