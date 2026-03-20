Behálózták Hiszékeny urat – Lugas-exkluzív Szuhay Balázs ügynökbeszervezéséről

Nem kis meglepődéssel olvastam 2014-ben az időközben elhunyt Klapka György azon állítását, hogy egy hozzá hasonlóan a Rózsahegyi Kálmán színiiskolájában pallérozódó színésznövendék jelentéseket írt róla. Igaz, Klapka – feltehetően tartva egy esetleges per következményeitől –, nem is kívánta megnevezni az állítólag róla jelentő színművészt. Mindenesetre az ügy kipattant, a sajtó utánament a történteknek. Kinyomozták, ki is lehetett az, aki Klapkáról jelentett a Kádár-korszakban. A 2020-ban elhunyt Verebély Iván nem hitte el, hogy szeretett és nagyrabecsült színésztársa, akivel annyi közös, emlékezetes kabarétréfában szerepeltek együtt, bárkit is besúgott volna. Sőt azt is hozzátette, hogy Szuhay Balázs (1935–2001) – mert róla van szó – egyáltalán nem is szívelte a kommunista korszak politikai berendezkedését. Az 1945 utáni időszak nem bánt éppen kesztyűs kézzel Szuhay családjával, kitelepítették őket. A rendszerrel szembeni antipátiája közismert volt a színésztársai körében is.

Szuhay Balázs színművész egy 1963-as rádiókabaré-felvételen (Forrás: Fortepan / Szalay Zoltán)

Ártott-e valakinek?

Ebből kiindulva Verebély okkal tartotta elképzelhetetlennek az állításokat. Bizonyítékokat szeretett volna látni Klapka szavainak és a sajtó állításainak igazolására. Mások is Szuhay védelmére keltek. Jómagam Puzsér Róbert egy 2014-es, a közösségi médiában közölt bejegyzésével is találkoztam, aki akkor joggal kérte számon a sajtótól, hogy szenzációként tálalja a feltételezett ügynökök, közismert emberek neveit. Azt is okkal állította, hogy a beszervezettek többször maguk is áldozatok, akiket az állambiztonságiak zsarolással kényszerítettek az együttműködésre. Mondhatjuk, hogy az elmúlt rendszer, a diktatúra hatalmaskodásának, embertelenségének következményeiről olvashatunk az aktákban? És persze az is kérdés, hogy a feltárt állambiztonsági jelentések, dossziék mit is tartalmaznak pontosan? Profánabban fogalmazva, biztosak lehetünk abban, hogy ártott-e valakinek Szuhay Balázs, vagy sem?

Alig tíz év telt el 2014 óta, amikor a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjával kutatni kezdtem azoknak a színművészeknek az ügyeit, akik így vagy úgy, de az állambiztonság „alanyaként”, „tárgyaként”, esetleg mindkettőként tevékenykedtek a Kádár-korszakban. Teszem ezt elsősorban a rendszer logikájának megértése szempontjából: sokkal inkább ez foglalkoztat, mint az ítélkezés, a bárki feletti pálcatörés.

Így akadt a kezembe a „Viktor” fedőnevű ügynök dossziéja. Ezzel összefüggésben kaptam meg a 6-os (beszervezési) kartonját is. Ez azonban hemzseg az ellentmondásoktól is. Éppen ezért érdemes alaposan is elemeznünk a rajta található adatokat. „Viktor” Szuhay Balázst takarja. Beszervezése idejét 1957. április 5-re datálták. Az akciót a békéscsabai rendőrnyomozó, Szabó Béla hajtotta végre. Akkoriban Szuhay a Békés megyei Jókai Mór Színház tagja volt. Szabó ellenben nem akárkinek számított a nyomozók között, és figyelembe véve későbbi életútját is, meglehetősen tapasztalt rendőrrel állunk szemben. 1954-ben az államvédelem hadnagyaként szolgált; ekkor már az ÁVH nem volt önálló, egy évvel korábban döntöttek a Belügyminisztériummal való összevonásáról. A BM megyei főosztályaihoz kerültek az ÁVH szervei. A gyakorlatban ez a Belügyminisztérium ávósításával járt együtt. Szabó 1954. október 29-ig már a BM Békés megyei főosztályának helyettes-osztályvezetői pozícióját is betöltötte. Ekkor elbocsátották, azonban az 1956-os forradalom és szabadságharcot követően visszakerült az állományba. 1957–59 között rendőrnyomozó hadnagyként, majd főhadnagyként a megyei rendőr-főkapitányság politikai nyomozó osztályán dolgozott. Gyulán kirendeltségvezető is volt, fokozatosan emelkedve a ranglétrán. 1970–71-ben már őrnagyként megbízott alosztályvezető volt.