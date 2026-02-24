Szilenciummal sújtva – hogyan bántak a kommunisták Jávor Pállal és Pártos Erzsivel?

A magyar állambiztonság is nyomon követte azokat a színészeket, akik külföldre menekültek az 1956-os forradalom és szabadságharc után. Általánosságban elmondhatjuk, hogy elsősorban nyelvi okok miatt nehezen vagy egyáltalán nem voltak képesek karriert befutni Nyugaton a magyar színészek. Bár sokan megpróbálták, kevesen tudtak talpon maradni.

A magyar külszolgálatok is figyelemmel kísérték az emigráns magyar színművészek külföldi életét. Zádor Tibor, a washingtoni magyar követség ügyvivője 1957. október 17-én arról tájékoztatta Aczél Györgyöt, a Kádár-kor vezető kultúrpolitikusát, hogy olyan információk birtokába jutottak, amelyek szerint az Egyesült Államokba ment magyar színészek egy amerikai magyar színházi társulat megalakításán ügyködtek New Yorkban. Önmagában teljesen logikus elképzelés volt, hogy egy olyan nyugati országban, mint az Egyesült Államok, ahol óvatos becslés szerint is másfél millió magyar származású amerikai élt, állandó magyar nyelvű színházat alapítsanak. Csakhogy az USA hatalmas ország, a magyar menekültek pedig szétszórtan éltek. Ez azt jelentette, hogy a színházat logikátlan volt egyetlen állandó épülethez kötni. Az utazgatás a különböző helyszínek között tűnhetett a leginkább követendőnek. Ám ez a megoldás pedig állandó utazási és terembérleti, illetve szállodai költségekkel járt. Ráadásul menedzselni, szervezni kellett az ilyen előadásokat, ami egyáltalán nem ment magától értetődően.

Miszter Jávorként nem vált be

Zádor egyébként nem közvetlen munkatársaitól szerezte az információt. Részben Incze Sándor újságíró tájékoztatta a washingtoni magyar képviseletet. Ő még 1938-ban hagyta el Magyarországot. A kolozsvári születésű újságíró azt megelőzően, 1910-től a Színházi Élet budapesti képes hetilap alapító-főszerkesztője volt. Úgy tűnik, igencsak jó kapcsolatokat ápolhatott a magyar kommunista diplomatákkal, ha ilyen adatokkal látta el őket. Rajta kívül Zádort Sárossy Szüle Mihály (1902–1992) is ugyanerről tájékoztatta. Sárossy Szüle, az egykori lakatossegéd, a 20-as években Andor Zsigmond (1886–1957) társulatában kezdte elsajátítani a színészmesterséget. 1927-től már az Egyesült Államokban szerepelt. Három évvel később megalakította a New York-i Operettszínházat. Két évig vezette is a társulatot, de végül hazatért, és Makón, illetve Kispesten szerepelt. A II. világháború kitörése előtt egy esztendővel, előbb a Terézvárosi Színpad, majd a Zuglói Színház igazgatója is volt. A háború után ismét az Egyesült Államokba távozott, ráadásul a korszak egyik legnagyobb férfi színészcsillaga, Jávor Pál (1902–1959) is a társulatával tartott. Sárossy Szüle és Jávor egy ideig együtt léptek fel az emigráns magyarok előtt, végül előbbi 1955–56-ban saját színházat üzemeltetett a floridai Miamiban. Jávor azonban nyelvi okok miatt nem tudott olyan sikereket elérni, amelyek akár csak megközelítették volna azt a rajongást, amelyet a magyarországi színpadokon és filmjeivel váltott ki. A puszta megélhetése sem volt teljesen biztosított, 1957-ben ezért hazatért. Sárossy Szüle 1982-ben Miszter Jávor címmel írta meg közös amerikai kalandjaikat, illetve a tengerentúli magyar színjátszás történetét is.