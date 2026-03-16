„Kissé nagy fejű, kicsi szemekkel, ritkás szakállal”: így láttatta Attilát az itáliai utazó (+videó)

Vittorio Benacci bolognai nyomdász és könyvkereskedő kiadásában jelent meg 1602-ben, rögtön két változatban is Ciro Spontone A magyar királyok tettei (Historia delle attioni del Re d’Ungheria) című műve, amelyet aztán később még kétszer adtak ki, előbb Bolognában 1620-ban, majd Velencében 1685-ben. Az utóbbinak érdekessége, hogy egy ismeretlen alkotó a művet tovább folytatta saját koráig.

Az itáliai arisztokraták és helyi uralkodók mellett titkári és kancelláriai szolgálatokat ellátó Spontone többször is járt Magyarországon. Először 1595-ben, aztán 1601-ben, amikor részt vett Kanizsa ostromában, végül 1605-ben is eljutott hazánkba. Így első kézből szerezte információit.

Első két látogatása után írta meg művét, amely azonban súlyosan aránytalan, hiszen a magyarság uralkodóinak öt évszázados történetéről a terjedelemét tekintve akkora egység szól, mint kortársáról, Rudolf királyról, kiemelve az egyébként székhelyét Prágában tartó különc uralkodó törökellenes elkötelezettségét.

Ciro Spontone (1552/1556–1612) egyébként maga is szorgalmazta az oszmánellenes európai összefogást. Művének magyar változata a Magyarságkutató Intézet gondozásában Bánrévi Mónika és Kruppa Tamás fordításában, valamint Kanász Viktor és Kruppa Tamás jegyzeteivel és bevezető tanulmányával jelent most meg. A kora újkori szerző egyébként műve összeállításakor nemcsak szóbeli információkat, illetve saját maga által elérhető kortársi dokumentumokat használt föl, de a magyar elbeszélő történeti hagyományt (a Képes krónikát, Kézai Simon és Thuróczy János munkáit, illetve Antonio Bonfini írásait) is ismerte, valamint olvasta Oláh Miklós esztergomi érsek, humanista tudós történeti művét. Noha a magyar királyok pontos nevével és sorszámozásával nem volt mindig tisztában a szerző, műve mégis értékes forrás, hiszen egy, a XVI–XVII. század fordulóján élt itáliai tudós diplomatának a magyar történelemről alkotott narratíváját ismerhetjük meg. Elsődleges történeti forrásként a szöveget inkább Rudolf király törökellenes magyarországi harcainak (és azok diplomáciai hátterének), valamint Mátyás főherceg (a későbbi II. Mátyás) életútjának alaposabb megismeréséhez használhatjuk.