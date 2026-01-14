Mohács 500: nemzeti nagylétünk sírja

Az idei esztendő a mohácsi csata ötszázadik évfordulója. A magyar államiság egyik legnagyobb tragédiáját jelentő 1526. augusztus 29-i hadi esemény emlékére Mohács város önkormányzata, az állam, valamint tudományos és civil szervezetek egyaránt programokkal készülnek ebben az évben. Mohács szimbólumává vált a magyar történelemnek, a magyar nép, a magyar állam és a magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek és kudarcainak, európai helytállásának és dicsőségének. Sajátos kettősség, a tragikum és a heroizmus dichotómiája kötődik tehát a mohácsi csata emlékezetéhez.

A XVIII. században kibontakozó magyar pozitivista történetírás és a nemzeti romantika korában született történészi munkák egyaránt jelképként használták Mohácsot. A tizenkilencedik–huszadik század történettudománya pedig régészeti, okleveles és egyéb források alapján földolgozta nemcsak a mohácsi csata történetét, de annak szörnyű következményeit és gazdasági, társadalmi, politikai, stratégiai-katonai előzményeit egyaránt. Ennek ellenére napjainkban, éppen az ötszázadik évforduló kapcsán újabb lendületet kaptak a kutatások, amelyek során nem pusztán a korábbi tudományos eredmények újragondolására, de például a csatatér szisztematikus vizsgálatára (így annak pontosabb bemérésére) és eseménytörténetének rekonstrukciójára is vannak törekvések.

Mohács tehát szimbólum. Jelképe a magyar állam egy jelentős korszakának, s annak, hogy miként lehet egy történelmi tragédia után újrakezdeni – akár a nemzeteszme életben tartásával, akár az államiság újra felépítésével. A Mohácsról való gondolkodás új értelmezési keretet kapott a két világháború közötti korszakban, amikor Trianon traumájával említették együtt a korabeli publicisztikákban, tankönyvekben, közéleti megnyilvánulásokban. Hiszen ahogy Mohács a középkorban, úgy Trianon a modernitásban jelentette a magyar állam megszűnését.