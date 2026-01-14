Mohács1526mohácsi csatamagyar történelemKisfaludy Károly

Mohács 500: nemzeti nagylétünk sírja

Mohács szimbólummá vált az elmúlt fél évezredben. A hősies helytállás és a tragikus pusztulás, a történelmi küldetéstudat és reálpolitikai kényszerűség ellentétpárjának a jelképe lett, amelynek értelmezése ugyan változott az évszázadok alatt, de költőinket – Kisfaludy Károlytól Kosztolányi Dezsőig – éppúgy megihlette, mint számos képzőművészünket. A két világháború között a trianoni traumával állították párhuzamba, napjainkban pedig arra emlékeztet, hogy bármilyen kilátástalannak tűnő helyzetben is képesnek kell lennünk az összefogásra és a közös munkálkodásra a magyar függetlenség és a nemzeti fölemelkedés érdekében.

Miklós Péter
2026. 01. 14. 5:10
Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei esztendő a mohácsi csata ötszázadik évfordulója. A magyar államiság egyik legnagyobb tragédiáját jelentő 1526. augusztus 29-i hadi esemény emlékére Mohács város önkormányzata, az állam, valamint tudományos és civil szervezetek egyaránt programokkal készülnek ebben az évben. Mohács szimbólumává vált a magyar történelemnek, a magyar nép, a magyar állam és a magyar nemzet ezeréves küzdelmeinek és kudarcainak, európai helytállásának és dicsőségének. Sajátos kettősség, a tragikum és a heroizmus dichotómiája kötődik tehát a mohácsi csata emlékezetéhez.

A XVIII. században kibontakozó magyar pozitivista történetírás és a nemzeti romantika korában született történészi munkák egyaránt jelképként használták Mohácsot. A tizenkilencedik–huszadik század történettudománya pedig régészeti, okleveles és egyéb források alapján földolgozta nemcsak a mohácsi csata történetét, de annak szörnyű következményeit és gazdasági, társadalmi, politikai, stratégiai-katonai előzményeit egyaránt. Ennek ellenére napjainkban, éppen az ötszázadik évforduló kapcsán újabb lendületet kaptak a kutatások, amelyek során nem pusztán a korábbi tudományos eredmények újragondolására, de például a csatatér szisztematikus vizsgálatára (így annak pontosabb bemérésére) és eseménytörténetének rekonstrukciójára is vannak törekvések.

Mohács tehát szimbólum. Jelképe a magyar állam egy jelentős korszakának, s annak, hogy miként lehet egy történelmi tragédia után újrakezdeni – akár a nemzeteszme életben tartásával, akár az államiság újra felépítésével. A Mohácsról való gondolkodás új értelmezési keretet kapott a két világháború közötti korszakban, amikor Trianon traumájával említették együtt a korabeli publicisztikákban, tankönyvekben, közéleti megnyilvánulásokban. Hiszen ahogy Mohács a középkorban, úgy Trianon a modernitásban jelentette a magyar állam megszűnését.

A modern történészi szakmunkákban is megkülönböztetik a Mohács előtti és utáni korszakot. A Szent István alapította, az Árpádok, majd a magyar Anjouk által megtartott és gyarapított, a Hunyadiak korában – elsősorban Mátyás uralkodása idején – európai (de legalábbis közép-európai) vezető hatalommá emelkedett Magyar Királyság a tizenhatodik század elejére jelentősen meggyöngült, és akkorra már majdnem évszázados déli oszmán török fenyegetéssel volt kénytelen szembenézni, amely az 1510–20-as évekre nyílt expanziós törekvésekké alakult. Az akkori török birodalomnak egyébként nemcsak Magyarország egy részének elfoglalása volt a célja, de Bécs megszállása is. A Habsburgok központja ugyanis jelentős stratégiai pont és kereskedelmi-logisztikai centrum volt, amelynek uralma utak fölötti ellenőrzést s azok vámbevételeinek birtoklását is jelentette.

A pécsi Janus Pannonius Múzeum feltárása a Mohácsi Nemzeti Emlékhely egyik tömegsírjánál Sátorhely közelében. Fotó: MTI /Sóki Tamás

A török, noha háromszor is ostromolta Bécset, nem tudta elfoglalni a császárvárost. Viszont ahhoz, hogy közép-, sőt nyugat-európai hódító törekvéseinek hátországot teremtsen, Magyarországot, vagy legalább a magyar állam egy részét meg kellett tartania. Mohács közvetlen és rövid távú következménye volt az ország két, majd három részre szakadása. Tizenöt évvel a mohácsi csatavesztés után a magyar főváros, Buda és az ország középső része török közigazgatás alá került, s az oszmán birodalom része lett. A keleti országrészből létrejött erdélyi fejedelemség részben az önálló magyar államiság továbbélését jelentette, ugyanakkor az erdélyi fejedelmek formailag – hol lazábban, hol erőteljesebben – mindig függősségben voltak a török szultántól, akitől a kinevezésüket nyerték. Török kormányzati és diplomáciai szempontból nem a fejedelemnek az országgyűlés általi megválasztása, hanem a szultáni kinevező okirat kiállítása volt az erdélyi uralkodó hatalma legitimitásának az alapja. 

A harmadik országrész, a királyi Magyarország pedig nem elég, hogy kicsiny területű volt, de a Pozsonyban működő kormányszékeket lényegében Bécsből irányították közvetlenül, s a Habsburg érdekeket szolgálták. A XVII.–XVIII. század fordulóján zajló újraegyesítés során is a bécsi akarat érvényesült a fokozatosan újjászerveződő Magyar Királyság területén. Ez ellen tiltakoztak a Rákóczi-szabadságharc résztvevői éppúgy, mint a reformországgyűlések követei, vagy az 1848–49-es szabadságharcunk hősei.

Sajátos módon az Osztrák–Magyar Monarchia első világháború utáni megszűnése és a történelmi Magyarország a trianoni békediktátum általi fölszámolása után nyerte vissza függetlenségét hazánk, amely onnantól kezdve önálló diplomáciát és gazdaságpolitikát folytathatott. A mohácsi tragédia, mint a középkori magyar állam megszűntének jelképe, ahogy már említettem, az 1920-as–30-as években mind a politikai-közéleti megnyilvánulásokban, mind a történészi szakmunkákban párhuzamba került a trianoni traumával. Csakhogy amíg Mohács a magyar államiság végét jelentette, addig Trianon – bár életbe lépésével borzasztó módon az ország területének és lakosságának jelentős része elveszett – a Habsburg birodalomtól való függetlenséget és az önálló Magyarországot alapozta meg.

Mohácsot a nemzeti romantikus ébredés korszakában a nemzet és a magyarság összetartása, történelmi küldetése jelképeként használták. Kisfaludy Károly (1788-1830) a XIX. század elején a Mohács című versében a kudarc és a tragédia momentumainak megörökítése után végső soron pozitív víziót fogalmazott meg, amikor így írt:

Új nap fényle reánk annyi veszélyek után, / Él magyar, áll Buda még! a múlt csak példa legyen most, / S égve honért bizton nézzen előre szemünk, / És te virulj, gyásztér! a béke malasztos ölében, / Nemzeti nagylétünk hajdani sírja Mohács!

Kisfaludy Károly Pesky József 1830-as olajfestményén 

Számos romantikus és historizáló képzőművészeti alkotás is – többek között Than Mór, Orlai Petrich Soma és Székely Bertalan festményei – született Mohácsról, s még Trianon előtt (1907-ben) Kosztolányi Dezső is verset szentelt a tragédiának. Ő így írt a csata utáni hangulatról és állapotokról:

A gyászoló házban kigyúlt a mécsvilág, / siratta az anya eltávozott fiát, / s jöttek sokan, sokan, de nem az ő fia… // A zordon aggok és a sápadt szenvedők / hitetlen térdeltek csak a kereszt előtt / és néma ajkukon meghűlt a hő ima.

Mohács mint történeti szimbólum arra emlékeztethet bennünket: annak ellenére, hogy a magyar állam ideiglenesen megszűnt, sőt idegen érdekek szolgálatába állították a Kárpát-medencei erőforrásokat a megszálló hatalmak, újjáépítése révén a magyarság a modern korban mégiscsak bizonyítani tudta államteremtő képességét, s a magyarok összefogása eredményeként fönnmaradt nemzeti nyelvünk, kultúránk, irodalmunk, művészetünk. Mohács végső üzenete, ahogy arra Kisfaludy is fölhívta a figyelmet, hogy bármilyen hatalmas tragédia után is képesnek kell lennünk a függetlenség és a fölemelkedés érdekében együttműködni. S ezek a közös törekvések – talán történelmi szükségszerűségből, talán megannyi véletlen összejátszása folytán – eredményre vezetnek.

Borítókép: a Mohácsi Nemzeti Emlékhely (Fotó: Kacsúr Tamás / MTI) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleknemesi család

Márai trükkje

Pilhál György avatarja

Márai Sándor Naplóit megszállottan olvasom. Az a rendkívüli és különös ezekben vibráló bejegyzésekben, ahogyan mozgósítani képesek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu