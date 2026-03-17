Brüsszel tovább erőlteti öngyilkos tervét

A biztos ismét hangsúlyozta, hogy Brüsszel továbbra is kitart amellett a törekvése mellett, hogy teljesen megszüntesse az orosz energiaimportot.

Mint fogalmazott, emlékeztetni kell arra, mi vezetett a problémához: állítása szerint Oroszország tette tönkre a vezetéket.

Hozzátette, hogy az ellátás biztonsága nincs veszélyben, mivel más források is rendelkezésre állnak. Ugyanakkor jelezte, hogy Ukrajnától ütemtervet várnak arra vonatkozóan, mikor indulhat újra a Barátság vezeték működése.

Kiemelte továbbá, hogy az Európai Bizottság előterjesztést készít az orosz olajimport teljes tiltására. Jörgensen arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg is hatályban vannak olyan uniós szankciók, amelyek tiltják az orosz olaj behozatalát, ugyanakkor Magyarország és Szlovákia kivételt kapott ezalól.