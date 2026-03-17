BrüsszelOroszországOroszország elleni szankciók

Brüsszel tovább erőlteti öngyilkos tervét

Az EU tovább erőlteti az orosz energiahordozók teljes kivezetését, miközben a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet továbbra is rendezetlen. Brüsszel energiaügyi biztosa, Dan Jörgensen szerint az orosz kőolaj kizárása nem veszélyezteti Európa energiaellátását. A törekvés megfosztaná Magyarországot az olcsó orosz kőolajtól.

2026. 03. 17. 11:31
Barátság kőolajvezeték Forrás: Fotó: Németh András Péter
A Barátság kőolajvezeték körül kialakult vita kapcsán Brüsszel egyértelművé tette, hogy nem kívánja újraindítani az orosz olaj behozatalát. Dan Jörgensen, az EU energiaügyi biztosa arról beszélt, hogy a vezetékes szállítás leállása nem veszélyezteti az unió energiaellátásának stabilitását, és megerősítette, hogy Brüsszel célja az orosz energiahordozók teljes kivezetése – számolt be róla az Origo.

Dan Jörgensen energiaügyi biztos Brüsszelt tolmácsolva bejelentette, hogy az orosz energiahordozók teljes kizárása a cél. Fotó:  AFP

A biztos ismét hangsúlyozta, hogy Brüsszel továbbra is kitart amellett a törekvése mellett, hogy teljesen megszüntesse az orosz energiaimportot.

Mint fogalmazott, emlékeztetni kell arra, mi vezetett a problémához: állítása szerint Oroszország tette tönkre a vezetéket. 

Hozzátette, hogy az ellátás biztonsága nincs veszélyben, mivel más források is rendelkezésre állnak. Ugyanakkor jelezte, hogy Ukrajnától ütemtervet várnak arra vonatkozóan, mikor indulhat újra a Barátság vezeték működése.

Kiemelte továbbá, hogy az Európai Bizottság előterjesztést készít az orosz olajimport teljes tiltására. Jörgensen arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg is hatályban vannak olyan uniós szankciók, amelyek tiltják az orosz olaj behozatalát, ugyanakkor Magyarország és Szlovákia kivételt kapott ezalól.

Az EU a közeljövőben új javaslattal áll elő, amely az import teljes megszüntetésére irányul.

A biztos hangsúlyozta: ezen változásra minden tagállamnak fel kell készülnie, mivel a jövőben az unió nem kíván Oroszországtól energiahordozókat vásárolni. Mindeközben március 16-án Magyarország és Szlovákia az EU Tanácsában kezdeményezte a Barátság vezeték ügyének napirendre vételét. Az uniós külügyi tanács ülésén Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország addig akadályozni fogja a Kijev számára kedvező döntéshozatalt, amíg Ukrajna nem állítja helyre a tranzitot a kőolajvezetéken.

Brüsszel megfosztaná Magyarországot az olcsó kőolajtól

Egy korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy az Európai Bizottság abszolút ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, az erről szóló javaslatot három nappal a magyar választás után kívánják beterjeszteni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország nem hajlandó egy kőolajvezetéktől függeni, nem hajlandó feladni az eddigi két vezeték egyikét, ugyanis azzal hazánk kiszolgáltatott helyzetbe kerülne.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: Németh András Péter)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
