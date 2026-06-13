Elindítja a MÁV az éjszakai adriai járatokat – vajon megéri, versenyképes a jegyár?
A nyári főszezonra időzítve idén is elindítja Budapest és Split között közvetlen éjszakai járatát a MÁV Csoport. Az Adria InterCity július elejétől október elejéig közlekedik, a vasúttársaság pedig a növekvő nemzetközi utazási igényekre reagálva kedvező árú, környezetbarát alternatívát kínál a horvát tengerpartra utazóknak.
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