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Nem volt kérdés, ki nyeri a veszprémi kézilabdázók BL-elődöntőjét

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Nem lesz magyar csapat a férfikézilabdázók ifjúsági Bajnokok Ligájának döntőjében. A Veszprém Handball Academy a német Füchse Berlin fiataljai elleni elődöntőben maradt alul, így vasárnap a bronzéremért léphet pályára.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 12:59
A veszprémi fiatalok ismét Németországban szerepelhetnek Fotó: Veszprém Handball Academy/Wolf Attila
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