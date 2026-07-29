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Visszavonulót fújtak a baloldali influenszerek: Radics Peti és Macsa is háttérbe szorítja a politikát

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Egymás után jelentik be a baloldali közéleti szereplők és influenszerek, hogy visszavonulnak a napi politikai tartalomgyártástól. Radics Peti kiégésről és mentális megterhelésről írt, míg Macsa közölte: a politikai paródiáknak egy időre vége.

Gábor Márton
2026. 07. 29. 5:53
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
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Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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