Hatalmas csapás a mezőgazdaságnak a magas üzemanyagár, azonnal lépni kellene

Kritikussá vált a helyzet

A jelenlegi helyzet azért is érinti kritikusan a gazdákat mert a hazai felvásárlási árak továbbra is rendkívül alacsonyak, az input anyagoké ( műtrágya és növényvédő szerek ) viszont tartósan magasak mert az előállításuk a földgázhoz kötött vagy szankciós politika hatálya alá esik. Így a megnövekedett önköltségeket a gazdák nem tudják beépíteni az értékesítési árakba, ami rontja a jövedelmezőségüket.

– A baj nagy, a kormány halogat, nem kíván beavatkozni. Azt tartják, hogy az üzemanyagárakat alapvetően a piacnak kell meghatároznia, és csak rendkívüli helyzetben indokolt a beavatkozás. Valószínűleg a költségvetési szempontokat tartják elsődlegesnek, hisz az üzemanyagok árának mesterséges csökkentése vagy a támogatások növelése jelentős állami kiadással járhat. Beavatkozás nélkül viszont az inflációs hatásokban fogja megfizetni a magyar költségvetés sokkal drágábban – mondta. Szerinte a késlekedésnek súlyos ára van. Sok új dolgot nem is kellene kitalálni, hiszen az előző nemzeti kormány már kialakított néhány jó gyakorlatot. Ezért a jelenlegi szabályozás alapján is a rendkívüli piaci helyzetben lehetőség van állami beavatkozásra, ha azt a kormány szükségesnek ítéli.

Ha a mindenkit érintő árszabályozást a védett árat vagy az ársapkát költségvetési megfontolások alapján a kormány nem tudja vállalni, akkor mezőgazdasági szempontból célzott segítség kell a termelőknek, hogy enyhítsék a gazdálkodók költségeit anélkül, hogy az egész üzemanyagpiacot befolyásolnák.

Több olyan eszköz is létezik, amelyet Magyarország vagy más uniós országok alkalmazhatnak. A legegyszerűbb és uniós kompatibilis megoldás a mezőgazdasági gázolaj jövedékiadó-visszatérítésének emelése, illetve a visszatérítés gyorsabb kifizetése.

Lehetne segíteni, ha a Tisza-kormány is akarná

– Életmentő lehet az átmeneti, célzott támogatás azoknak az ágazatoknak, amelyeket különösen súlyosan érint a költségnövekedés (például növénytermesztés, sertés-, tej-, baromfi-, kertészeti és zöldség-gyümölcs termelés). Kedvezményes forgóeszközhitelek biztosításával a gazdák finanszírozni tudják a magasabb üzemanyag-, takarmány- és műtrágyaköltségeket. Öntözési és energiahatékonysági beruházások támogatásával , hosszabb távon csökkenthetik a termelők az energiafelhasználást – magyarázta. Segíthetnének a gépcsere- és precíziós gazdálkodási támogatások, pályázatok megalkotása és rendelkezésre bocsátása. A termelői szervezetek és együttműködések támogatása, hogy közösen szerezhessenek be

üzemanyagot,

műtrágyát

vagy takarmányt kedvezőbb áron.

Az integráció ösztönzése kormányzati eszközökkel szintén hosszú távon nyújt védelmet és előnyöket a termelőknek a negatív piaci hatások ellen. A szállítási költségek részbeni kompenzálása a nagy távolságra szállító termelők számára szintén hasznos segítség lehet.