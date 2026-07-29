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Hatalmas csapás a mezőgazdaságnak a magas üzemanyagár, azonnal lépni kellene

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Az üzemanyagárak emelkedése a gazdák szempontjából is a legrosszabb időpontban történik, hiszen az áremelkedés a nyári szántóföldi munkák kellős közepén érte a szektort, amikor a gépek üzemanyag-fogyasztása a legmagasabb. Nagy István volt agrárminiszter szerint a kormánynak több lehetősége is lenne a segítségre. Ha ezt nem teszi, annak nagy ára lesz.

Kiss Gergely
2026. 07. 29. 6:11
A magas üzemanyagárra rámegy a mezőgazdaság Fotó: Csapó Balázs
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Kritikussá vált a helyzet

A jelenlegi helyzet azért is érinti kritikusan a gazdákat mert a hazai felvásárlási árak továbbra is rendkívül alacsonyak, az input anyagoké ( műtrágya és növényvédő szerek ) viszont tartósan magasak mert az előállításuk a földgázhoz kötött vagy szankciós politika hatálya alá esik. Így a megnövekedett önköltségeket a gazdák nem tudják beépíteni az értékesítési árakba, ami rontja a jövedelmezőségüket.

– A baj nagy, a kormány halogat, nem kíván beavatkozni. Azt tartják, hogy az üzemanyagárakat alapvetően a piacnak kell meghatároznia, és csak rendkívüli helyzetben  indokolt a beavatkozás. Valószínűleg a költségvetési szempontokat tartják elsődlegesnek, hisz az üzemanyagok árának mesterséges csökkentése vagy a támogatások növelése jelentős állami kiadással járhat. Beavatkozás nélkül viszont az inflációs hatásokban fogja megfizetni a magyar költségvetés sokkal drágábban – mondta. Szerinte a késlekedésnek súlyos ára van. Sok új dolgot nem is kellene kitalálni, hiszen az előző nemzeti kormány már kialakított néhány jó gyakorlatot. Ezért a jelenlegi szabályozás alapján is a rendkívüli piaci helyzetben lehetőség van állami beavatkozásra, ha azt a kormány szükségesnek ítéli.

Ha a mindenkit érintő árszabályozást a védett árat vagy az ársapkát költségvetési megfontolások alapján a kormány nem tudja vállalni, akkor mezőgazdasági szempontból célzott segítség kell a termelőknek, hogy enyhítsék a gazdálkodók költségeit anélkül, hogy az egész üzemanyagpiacot befolyásolnák. 

Több olyan eszköz is létezik, amelyet Magyarország vagy más uniós országok alkalmazhatnak. A legegyszerűbb és uniós kompatibilis megoldás a mezőgazdasági gázolaj jövedékiadó-visszatérítésének emelése, illetve a visszatérítés gyorsabb kifizetése.

Lehetne segíteni, ha a Tisza-kormány is akarná

– Életmentő lehet az átmeneti, célzott támogatás azoknak az ágazatoknak, amelyeket különösen súlyosan érint a költségnövekedés (például növénytermesztés, sertés-, tej-, baromfi-, kertészeti és zöldség-gyümölcs termelés). Kedvezményes forgóeszközhitelek biztosításával a gazdák finanszírozni tudják a magasabb üzemanyag-, takarmány- és műtrágyaköltségeket. Öntözési és energiahatékonysági beruházások támogatásával , hosszabb távon csökkenthetik a termelők az energiafelhasználást – magyarázta. Segíthetnének a gépcsere- és precíziós gazdálkodási támogatások, pályázatok megalkotása és rendelkezésre bocsátása. A termelői szervezetek és együttműködések támogatása, hogy közösen szerezhessenek be

  • üzemanyagot, 
  • műtrágyát 
  • vagy takarmányt kedvezőbb áron. 

Az integráció ösztönzése kormányzati eszközökkel szintén hosszú távon nyújt védelmet és előnyöket a termelőknek a negatív piaci hatások ellen. A szállítási költségek részbeni kompenzálása a nagy távolságra szállító termelők számára szintén hasznos segítség lehet. 

– Kialakult gyakorlata van már. Elő kell venni újra. A pénzügyi likviditás megteremtéséhez az állami kamattámogatás megkerülhetetlen eszköz. Enélkül a beruházási és forgóeszközhitelekhez nem tudnak hozzájutni a gazdálkodók – ismertette. 

Ezek leállása nemzetgazdasági szempontból is rendkívül károsak lennének. A termelés és feldolgozás kiszámíthatóságát és biztonságát növelné a feldolgozóipar és a termelők közötti együttműködés ösztönzése, valamint az exportpiacra jutási támogatások növelése.

– A magyar gazdákért nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is küzdeni kell. Brüsszelben a Közös agrárpolitika Stratégiai Tervben biztosított krízisalapból vagy a rendkívüli válságtámogatás címén is kérhető a támogatás, ha egy ágazat tartósan veszteségessé válik. Ezek a célzott intézkedések nagyon hatékonyak lehetnek, mert közvetlenül azoknak segítenek, akiknek a működését a leginkább veszélyezteti a költségnövekedés. Minden perc késlekedés súlyos károkat okoz. Nincs idő a további halogatásra. Ha nincs új ötletük, akkor használják az előző kormány intézkedéseit. Bár arra azt mondták, hogy ez kevés. Várjuk a többet, a jobbat! De lehet , hogy egyre inkább visszasírjuk a régit – tette hozzá.

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