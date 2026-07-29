Életöröm és művészet kifulladásig

Nagy számban látunk családosokat is, akik csecsemőkkel jelennek meg a fesztiválon.
Itt nem kell tartani attól, hogy bármi baja lesz a gyereknek, vagy rosszul érzi magát a tömegben, hiszen ez egy barátságos fesztivál, ahol bármikor elvonulhatunk egy csendesebb zugba is
– mondja egy babakocsit toló apa. A kisgyermekes családok azonban, ahogyan ők is, többnyire egy-egy estére ugranak be a fesztiválra, a környéken, a Balatonnál nyaralnak.
Ifjú karok kikötője
És ha már az elvonulásnál tartunk: az idei Művészetek Völgye is bővelkedik olyan helyszínekben, ahol nem a tömeges csápolás eufóriája uralkodik, hanem a szolidabb kikapcsolódás, nem kevésbé szórakoztató kulturális programokkal. Kiváló ötlet volt például, hogy új helyszínként kialakították a Talentum Hungaricum udvart, ahol azokat a fiatal tehetségeket mutatják be a közönségnek, akik nemrég végeztek a legjobb hazai és nemzetközi iskolákban. Friss, de ugyanakkor elmélyült muzsikával ismerkedhettünk meg a Grazi Zene- és Előadó-művészeti Egyetemen végzett Tűzkő Salamon, trombitás, a jelenleg Bécsben tanuló Papp Márton szaxofonos, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem két hallgatója, Horváth Botond gitáros és Dénes Máté dobos jóvoltából, akik a Modern Art Orchestra vendégeként is felléptek. Különleges élményt jelentett Négyessy Barnabás gitárjátéka, aki a jazz, a kortárs és a népzene, illetve a rock sajátos fúzióját szólaltatja meg zenekarával, valamint Suke Sándor bőgős muzsikája, akik több elismerés mellett különdíjasok is lettek a Müpa Jazz Showcase versenyén. Öröm volt hallgatni a hazai jazzénekesek egyik legnagyobb ígéretét, Hárs Rózát, aki saját zenekarával, a Tiliával is fellépett Kapolcson.
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