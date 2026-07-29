Életöröm és művészet kifulladásig

Az utóbbi banda vasárnap úgy megtöltötte a Panoráma Színpadot, hogy egy idő után korlátozni kellett a belépést. Utánuk pedig a 30Y tett fel igen tisztességesen kidolgozott koncertprogramot a színpadra. Erről viszont óhatatlanul az jut mindig az eszünkbe, mennyire érdekesebb lett volna a magyar popzene elmúlt húsz éve, ha a zenekarok zöme nem a Kispál és a Borz köpönyegéből bújt volna elő ebben az időszakban. Még szerencse, hogy a 30Y előadja rendszerint Cseh Tamás és Bereményi Géza lenyűgöző, melankolikus szerzeményét, a Csönded vagyok című dalt is a koncertjein, bemutatva a fiataloknak, milyen az igazi, feltétel nélküli, tiszta jelenlét és figyelem. Az is lehet, hogy a szervezők gondoltak az előttem az utódom szituációk előnyére is, mert másnap éppen Lovasiék zárták a napot Kapolcs nagyszínpadán, a Belgát követően. A Panorámán többek között a Beton.Hofi, Dzsúdló, a Bagossy Brothers Company és a Quimby is színpadra lép majd. És itt ünnepli közös jubileumát a Hagyományok Háza és a Művészetek Völgye is, a FolkKarcok koncerten Szalonna és Bandája olyan vendégekkel zenél, mint Gryllus Dániel és Vilmos, Agócs Márton, Szabó Balázs és még sokan mások.

Dalolás, dűvés, duválás

Természetesen állandó eleme a fesztiválnak a népzene is, a Folk Udvarban kora délutántól kezdve zajlanak a programok, népdalokat, táncokat tanítanak, a kicsikkel pedig mesemondók ismertetik meg a hagyományainkat és az ízes magyar beszéd csodáját. Vannak itt ugyanakkor más csodák is: a hajnalig tartó táncházban a Duhaj és a Dűvő muzsikál. Hrúz Dénes, a Dűvő vezetője és prímása lapunknak elárulta, nemrég San Franciscóban léptek fel a Magyar örökség fesztiválon, ahová visszavárják őket, de lezárult a Dűvő-tábor is, amelyen ismét rendkívül tehetséges fiatal muzsikusokat taníthattak a népzene fortélyaira. A fiatalok tehát továbbra is érdeklődnek a hagyományaink iránt akkor is, ha egyre kevesebb igazi népzenész húzza ma már az esküvőkön, a helyi mulatságokon. Kapolcson mindenesetre minden évben tömegek táncolnak és énekelnek vígan a kontra, a brácsa és a bőgő bongó összjátékára, a dűvésre, duválásra estétől hajnalig. Mert ahogyan Gyimesfelsőlokon mondják, a vigasság közben megbékül a Nap a Holddal, a Hold meg a csillagokkal.