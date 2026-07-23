A kultúra kis szigetei Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön

A 35. évfordulóját ünneplő Művészetek Völgye egyébként idén is hatalmas kínálattal várja a látogatókat: július 24. és augusztus 2. között tíz nap alatt mintegy 4500 program és több ezer művész tölti meg élettel Kapolcsot, Vigántpetendet és Taliándörögdöt.

A legnagyobb tömegeket, mint már említettük a Panoráma színpad vonzza majd, ahol a hazai könnyűzenei élet meghatározó szereplői lépnek fel.

Többek között az Esti Kornél, az Elefánt, José González, a Bagossy Brothers Company, a Carson Coma, a 30Y, a Belga, a Kispál és a Borz, a Punnany Massif, az Analog Balaton, a Parno Graszt, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, Co Lee, Beton.Hofi, az Aurevoir., a Quimby és Dzsúdló ad koncertet.