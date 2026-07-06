„Ez nem oldja meg egy jazz-zenész problémáit” – Sárik Péter a műfaj realitásairól

– Elvenni semmiképpen sem szeretnénk Bartókból. Inkább arról van szó, hogy bizonyos klasszikus zenei értelmezéseket elengedünk, amelyek a mi műfajunkban nem működnének. Bartók egy népzenéből alkotott klasszikus művét például visszavezetjük a népzene felé. Állandósítjuk a tempót, elhagyunk néhány dinamikai váltást, és megpróbáljuk azt a természetes lüktetést visszahozni, amely eredetileg a táncházakban vagy a fonókban élhetett. Nagyon figyelek arra, hogy ennél tovább ne menjünk. Ha valaki összeveti a feldolgozásainkat az eredeti kottával, látni fogja, hogy a témákban alig van változtatás – ez tudatos. Ami hozzáadódik, az a ritmusszekció, az improvizáció és egy sokkal szabadabb előadásmód. Mi megengedhetjük magunknak azt a kötetlenséget, ami egy klasszikuszenei koncerten nem fér bele. Nálunk lehet énekelni, tapsolni, táncolni, nincsenek szabályok.

A Bartók-koncertek elején például gyakran megkérdezem, ki jött magától, és kit „hoztak el”. Már ettől feloldódik az a görcs, amellyel sokan érkeznek egy Bartók-estre. A közönség hamar ráérez, hogy itt nyugodtan hátra lehet dőlni, nem kell attól tartani, hogy valamit rosszul csinál.

Onnantól pedig Bartók zenéje elvégzi a dolgát. Elementáris ereje van. Több mint húsz országban játszottuk ezt a műsort, és mindenütt ugyanazt tapasztaltuk: mindenhol van hatása, mindenhol működik, és ez csodálatos.

Fotó: Bertli Zoltán

– Ezt a műsort mutatják be a Malomvölgy Fesztiválon is, amelyet festői balaton-felvidéki környezetben, Lovason rendeznek meg augusztus 13. és 15. között. Ez egy különleges atmoszférájú, intimebb fesztiválnak ígérkezik. Az ilyen típusú rendezvények állnak közelebb önhöz vagy a nagyobb fesztiválok? Mennyiben ad hozzá a helyszín a Bartók-program élményéhez?

– Azt kell mondanom, hogy a helyszín majdnem mindegy. Persze egy százfős, telt házas jazzklub atmoszférája semmihez sem fogható: közel van a közönség, minden rezdülést hallunk és érzünk egymásból. A jazznek talán ez a legtermészetesebb közege. Ugyanakkor az elmúlt években a különböző projektjeinkkel sok nagyszínpadra is eljutottunk, és rá kellett jönnünk, hogy nem a helyszín mérete számít, hanem az, hogy a zenekar tud-e alkalmazkodni hozzá. A nagyszínpad egészen más műfaj: más a tempója, kevesebbet lehet beszélni, sokkal nagyobb energiákkal kell játszani, hogy a koncert ugyanúgy működjön több ezer ember előtt is. Ehhez rutin kell. Sokan talán azért érzik idegennek a jazzt a nagyszínpadon, mert egyszerűen nincs tapasztalatuk ebben a közegben. Mi szerencsére ezt is megtanultuk, és ma már ugyanúgy otthon érezzük magunkat egy klubban, mint egy fesztivál nagyszínpadán. Megvan annak a varázsa, amikor az ember kilép egy hatalmas színpadra, mögötte világít a LED-fal, körülötte a fények, előtte pedig négyezer ember várja a koncertet. Az azért egészen különleges érzés.