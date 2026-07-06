„Ez nem oldja meg egy jazz-zenész problémáit” – Sárik Péter a műfaj realitásairól

– Azt cáfolnám, hogy könnyedebb jazzt játszunk. Ha valaki meghallgatja például a Jazzkívánságműsor felvételeit, és a jól ismert dallamokon túl arra is figyel, mi történik a témák között, azt fogja hallani, hogy teljesen kompromisszummentes jazz szól. Improvizációkkal, új harmóniákkal, olyan zenei megoldásokkal, amelyek az eredeti dalokban nincsenek jelen. A különbség talán annyi, hogy mi a Jazzkívánságműsorban ismert slágereken keresztül hívjuk be a közönséget ebbe a világba.
Aki egy balatoni strandon hall meg minket, és amúgy teljesen idegen neki a műfaj, az boldogan énekli velünk a dalokat, és észre sem veszi, hogy közben jazzt hallgat. Szerencsére az a bizonyos „eltartott kisujjas” hozzáállás nagyon távol áll tőlünk.
Ez nagyon sokat ártott a jazznek, de ugyanígy a klasszikus zenének is. Nekünk szükségünk van a közönségünkre. Ha a színpadon nem vagyunk nyitottak, ha nem figyelünk az emberekre, akkor ők sem fognak figyelni ránk. Nálunk természetes, hogy sokat beszélek a koncerteken, bevonjuk a közönséget, a közös éneklés például alap. Mi tényleg ilyenek vagyunk, ez ösztönösen jön belőlünk. Éppen ezért nagy tévedés lenne azt gondolni, hogy ez egy recept, amit mindenkinek követnie kell. Vannak fantasztikus, visszahúzódó muzsikusok, akik alig szólnak egy szót a koncerten, mégis tökéletes kapcsolatot teremtenek a közönséggel. A lényeg szerintem az, hogy a zenész önazonos maradjon, és ne idegenedjen el azoktól, akiknek játszik. Ha ez megvan, abból ritkán születik rossz koncert.
– Beszéljünk kicsit a Bartók-projektről: jazznyelvre dolgozzák át a zeneszerző műveit, nagy teret adva az improvizációnak. Mennyit lehet elvenni, illetve hozzáadni Bartókhoz úgy, hogy még megmaradjon az identitása?
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!