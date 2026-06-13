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Havasi Bertalan: A fiataloknak aktív szerepet kell kapniuk + videó

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A Fidesznek vissza kell találnia önmagához, miközben teret kell adnia a fiatalabb generációknak is – mondta lapunknak Havasi Bertalan a tisztújító kongresszus előtt. A kommunikációs igazgató szerint a párt jövője szempontjából kulcskérdés, hogy a fiatalok aktív szerepet kapjanak a nemzeti közösség alakításában.

Munkatársunktól
2026. 06. 13. 14:33
Fotó: Polyák Attila
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