Prága lépne: Csehország vezetné a Barátság kőolajvezeték vizsgálatát

– Csehország kész arra, hogy vezesse azt a missziót, amely Ukrajnába utazva megvizsgálná az orosz támadások következtében megsérült Barátság kőolajvezeték állapotát – jelentette ki Karel Havlícek cseh ipari miniszter Brüsszelben cseh újságírók előtt hétfőn. A cseh szakértői csoport más európai országok szakértőivel közösen a helyszínre utazna, és független módon megállapíthatná, mennyire van megrongálva vagy nincs megrongálva a Barátság kőolajvezeték.

Forrás: MTI2026. 03. 17. 4:04
Karel Havlícek – akinek szavait a cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) idézte – úgy véli, hogy Ukrajnának engedélyeznie kellene egy európai szakértői csoport látogatását a Barátság kőolajvezetéknél. Csehország kész olyan szakértői csoport megalakítására, amely képes lenne a helyzet megítélésére – tette hozzá.

Az EU a múlt héten javasolta Ukrajnának, hogy szakértői missziót küld a helyszínre, s most Kijev válaszára vár.

– hangoztatta Karel Havlícek. „Mi azt mondjuk: van itt egy vita Ukrajna, Magyarország és Szlovákia között. Szükség van a kapcsolatok megnyugtatására, az érzelmi politikai vitát tárgyilagos szintre kellene levinni” – magyarázta a cseh álláspontot az ipari miniszter.

A cseh szakértői csoport más európai országok szakértőivel közösen a helyszínre utazna, és független módon megállapíthatná, mennyire van megrongálva vagy nincs megrongálva a kőolajvezeték, 

s mennyi idő szükséges az újraindításához – fejtette ki Karel Havlícek. Ezt a szakértői csoportot Csehország aránylag rövid időn belül képes lenne megalakítani. „Úgy gondolom, hogy nincs mire várni” – mondta a miniszter, és megjegyezte, hogy a témáról Robert Fico szlovák, valamint Orbán Viktor magyar kormányfővel is tárgyalt.

Véleményem szerint most az Európai Unió szintjén kellene lépni, mert 27 ország érdekeit kellene védenünk, és nem lenne szabad megengednünk, hogy az európai országokat bármi módon a falhoz szorítsák

– tette hozzá. Karel Havlícek úgy véli, hogy a misszió biztonságát Ukrajnának kellene szavatolnia. „Meggyőződésem, hogy kialakítható a megfelelő háttér, és biztosítható az, hogy a szakértői bizottság a helyszínre érkezhessen” – vélte a cseh politikus.

Mint arról beszámoltunk, magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen tájékozódjon a Barátság kőolajvezeték állapotáról, a látogatás során azonban nem sikerült érdemi tárgyalásokat folytatni az ukrán vezetéssel. Czepek Gábor úgy fogalmazott: cinikus és elszomorító, hogy Kijev az a hely, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet tárgyalásokat folytatni.

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy a Barátság kőolajvezeték megszüntetéséről beszélt egy videóban Szerhij Szternenkó, Volodimir Zelenszkij és az ukrán kormány főtanácsadója – írta az Ellenpont. A portál által megosztott felvételen a Jobb Szektorhoz köthető ukrán aktivista azt mondta: „a Barátság kőolajvezeték létezését be kell fejezni”. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző sem fogta vissza magát. Ezt mondta

Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és az ezzel járó nyomásgyakorlás jó lépés volt az ukrán vezetés részéről.

Az ukránok újra elutasították azt, hogy a helyszínen külföldi szakértők, magyarok, szlovákok, uniósok nézzék meg, hogy mi a helyzet a vezetékkel. Most nagyjából egy hónapnyi helyreállítási munkáról beszélnek. Nyilvánvalóan kilóg a lóláb, sőt az egész istálló gyakorlatilag, ez az olajblokád egyértelműen a magyar parlamenti választásnak szól. Ez egy egyértelmű beavatkozás a magyarországi választási folyamatba, annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
