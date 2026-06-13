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A Fidesz szembenézett a vereség okaival, megkezdődött a párt átalakítása

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A Fidesz szembenézett a választási vereség okaival, és megkezdte a párt átalakítását az ellenzéki szerepre való felkészülés jegyében – erről beszélt Deák Dániel politológus a párt kongresszusát követően. A szakértő szerint Orbán Viktor önkritikus hangvételű beszédben vállalta a felelősséget a kudarcért, miközben a szervezeti megújulás és a helyi közösségek erősebb bevonásának szükségességét is hangsúlyozta.

Gábor Márton
2026. 06. 13. 16:55
Fotó: Fischer Zoltán
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Orbán Viktor marad a jobboldal összetartó ereje

A politológus kitért arra is, hogy a kongresszus egyik visszatérő kérdése Orbán Viktor szerepe volt. A választási vereség után több helyen felmerült, hogy szükség lehet-e vezetőváltásra a párt élén. Deák Dániel szerint jelenleg nincs olyan politikus a jobboldalon, aki képes lenne betölteni azt az integrálószerepet, amelyet Orbán Viktor évtizedek óta ellát.

Orbán Viktor olyan politikus, aki a jobboldal különböző irányzatait egyszerre képes megszólítani. A nemzeti liberálisoktól kezdve a konzervatív és radikális szavazókig széles társadalmi bázist tud egyben tartani

 – mondta. Hozzátette: a pártelnök egy évre vállalta a szervezet vezetését ebben az új helyzetben, és a későbbiekben lehet majd megítélni, hogy a 2030-as választások felé közeledve továbbra is ő lesz-e a jobboldal első számú vezetője.

Éles kritika a Tisza Párttal szemben

A kongresszuson a politikai üzenetek sem maradtak el. Orbán Viktor több ponton bírálta a jelenlegi kormány működését, valamint Magyar Péter politikai stílusát.

A politológus szerint különösen figyelemre méltó volt az a megfogalmazás, amely szerint 

„most az ország lett a Varga Judit”.

Ezzel a pártelnök arra utalt, hogy szerinte a Tisza Párt vezetőjének kommunikációja agresszív, konfliktuskereső és bántalmazó jellegű.

Deák Dániel úgy látja, hogy a Fidesz egyszerre kívánja megőrizni politikai identitását és végrehajtani a szükséges szervezeti változtatásokat. A következő hónapok legfontosabb kérdése az lesz, hogy az átalakuló párt képes lesz-e olyan hiteles alternatívát kínálni a választóknak, amely vonzó lehet azoknak is, akik idővel csalódnak a Tisza Párt kormányzásában.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Fidesz tisztújító kongresszusán (Fotó: Fischer Zoltán)


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