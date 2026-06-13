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Gulyás Gergely: Orbán Viktorra szükség van a jobboldal egyben tartásához

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A Fidesz megújulása Orbán Viktor vezetésével kezdődhet meg, miközben a párt vezető politikusai szerint a jobboldali közösség egyben tartásához továbbra is szükség van a volt miniszterelnök személyére. A szombati budapesti tisztújító kongresszus előtt több meghatározó fideszes politikus is a nemzeti oldal összefogásának fontosságáról beszélt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 13. 14:25
Fotó: Mirkó István
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Úgy vélte, a jelenlegi negyvenes generációból több politikus is szóba jöhet Orbán Viktor későbbi utódjaként, de ez a kérdés jelenleg nem aktuális. Példaként Gulyás Gergely nevét említette, aki szerinte alkalmas lehetne a párt vezetésére.

Vita az európai politikáról

Németh Zsolt külpolitikus arról beszélt, hogy a Fidesz korábbi Európa-politikájában korrekcióra van szükség. Véleménye szerint az Európai Unióval való együttműködés több területen – például az uniós források megszerzésében – elengedhetetlen, ezért mérsékeltebb hangnemre lehet szükség.

Ferencz Orsolya volt űrkutatási biztos szintén hangsúlyozta: a pártnak erős és ütőképes ellenzéki frakcióra van szüksége. Hozzátette, hogy nem kíván közösséget vállalni a szélsőjobboldallal, és korábban is kritikával illette a Fidesz konfliktuskereső külpolitikai megközelítését.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Mirkó István)


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Újraválasztották a Fidesz elnökének Orbán Viktort

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