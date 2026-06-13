Rendkívüli

Kuruc vagyok, nem hátrálok meg! – újraválasztották Orbán Viktort a Fidesz elnökévé + videó

Rendkívüli

Évtizedes átok után újra Európa tetején Magyarország

hidvéghi balázsFideszFidesz-kongresszus

Hidvéghi Balázs: Megkopott a valóságérzékelésünk + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A választási vereség mögött egyszerre álltak gazdasági és morális okok – erről beszélt Hidvéghi Balázs a Fidesz kongresszusán. A politikus szerint a gazdasági nehézségek, a korrupciós vádak, a kormánypárti elit „kérkedő életmódja”, valamint a kegyelmi ügy okozta morális sérülés egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz elveszítse a keresztény középosztály és az értelmiség jelentős részének támogatását.

Magyar Nemzet
2026. 06. 13. 16:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A folyamat egyik okának a stílusbeli változást nevezte.

„– Sajnos az utóbbi időben rossz stílusban beszéltünk, reagáltunk. Dominánssá vált a modorosság, a dölyf, a felfuvalkodottság és az arrogancia.”

Szerinte ezt tovább erősítette a kormányzás alatt meggazdagodott elit „fennhéjázó viselkedése”, ami sok választó szemében a hatalommal való visszaélés érzetét keltette.

 

Túl sok külpolitika, túl kevés mindennapi ügy

Hidvéghi szerint a kampány túlságosan a külpolitikára és a nemzetközi konfliktusokra koncentrált. Úgy fogalmazott, hogy a magyar társadalom belefáradt a Brüsszellel folytatott küzdelmekbe, miközben az Ukrajnával kapcsolatos folyamatos konfrontáció azt a látszatot keltette, mintha a Fidesz az orosz álláspont felé sodródna.

– Így történt meg az az abszurditás, hogy Orbán Viktorral és a Fidesszel szemben jelent meg a „Ruszkik, haza” jelszó, 36 évvel a rendszerváltás után – mondta. Hozzátette, hogy a Brüsszellel és Ukrajnával kapcsolatos kommunikáció következtében sok választó szemében Magyarország Európával és a Nyugattal szemben pozicionálta magát, ami szerinte nem felel meg a magyarok identitásának.

 

Mi a teendő a radikálisan átalakult helyzetben?  

Beszédének zárórészében Hidvéghi Balázs az aktuális politikai helyzetet elemezte, rámutatva a Tisza-kormány és vezetője lényegére.  

Magyar Péter, aki a közéletben ugyanaz a bántalmazó karakter, mint a magánéletében, agresszióra és megbélyegzésre épülő stratégiát visz. Arcátlanul letagadja a Fidesz-kormányzás sikereit, és mindenkit kollektív bűnözőnek és maffiózónak nevez. Ugyanakkor arra is törekszik, hogy a Fidesz identitását jelentő fontos témákat és területeket elvegye tőlünk. Beszél a határon túli magyarokról, nemzetről, és van képe a migráció elleni védekezést rajtunk és a miniszterelnökön számonkérni. Hogy miért nem sikerült jobb migrácós paktumot létrehozni

– sorolta.

Úgy vélte, hogy az új politikai helyzetben meg kell védeni a párt és az ország közös eredményeit, ugyanakkor új hangot kell találni a választók felé.

– Meg kell védeni magunkat a Fidesz és az emberek közös eredményeit és Orbán Viktor kivételes politikai teljesítményeit itthon és külföldön. Ehhez meg kell találni a megfelelő stílust és a megfelelő szereplőket – mondta, hozzátéve, hogy ehhez minden, a mandátumát felvevő parlamenti képviselőre szükség van.

– Az embereket érintő és érdeklő ügyeket kell felvállalnunk, az ő valós problémáikkal kell foglalkoznunk – hangsúlyozta.

Beszédét azzal zárta, hogy a pártnak vissza kell találnia korábbi hangvételéhez.

„– Bár tudom, most nagyon nehéz, vissza kellene találnunk a könnyedséghez, a humorhoz, sőt néha az öniróniához is.”

 


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

 

add-square Fidesz-kongresszus 2026

Varga Judit: Mindig van kiút

Fidesz-kongresszus 2026 15 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Máté
idezojelekHormuzi szoros

Európa előétel a menüben

Tóth Máté avatarja

Az energiafegyver kora: Hormuztól a világrendszerváltás egyenértékeséig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu