Hidvéghi Balázs: Megkopott a valóságérzékelésünk + videó

A folyamat egyik okának a stílusbeli változást nevezte.

„– Sajnos az utóbbi időben rossz stílusban beszéltünk, reagáltunk. Dominánssá vált a modorosság, a dölyf, a felfuvalkodottság és az arrogancia.”

Szerinte ezt tovább erősítette a kormányzás alatt meggazdagodott elit „fennhéjázó viselkedése”, ami sok választó szemében a hatalommal való visszaélés érzetét keltette.

Túl sok külpolitika, túl kevés mindennapi ügy

Hidvéghi szerint a kampány túlságosan a külpolitikára és a nemzetközi konfliktusokra koncentrált. Úgy fogalmazott, hogy a magyar társadalom belefáradt a Brüsszellel folytatott küzdelmekbe, miközben az Ukrajnával kapcsolatos folyamatos konfrontáció azt a látszatot keltette, mintha a Fidesz az orosz álláspont felé sodródna.

– Így történt meg az az abszurditás, hogy Orbán Viktorral és a Fidesszel szemben jelent meg a „Ruszkik, haza” jelszó, 36 évvel a rendszerváltás után – mondta. Hozzátette, hogy a Brüsszellel és Ukrajnával kapcsolatos kommunikáció következtében sok választó szemében Magyarország Európával és a Nyugattal szemben pozicionálta magát, ami szerinte nem felel meg a magyarok identitásának.

Mi a teendő a radikálisan átalakult helyzetben?

Beszédének zárórészében Hidvéghi Balázs az aktuális politikai helyzetet elemezte, rámutatva a Tisza-kormány és vezetője lényegére.

Magyar Péter, aki a közéletben ugyanaz a bántalmazó karakter, mint a magánéletében, agresszióra és megbélyegzésre épülő stratégiát visz. Arcátlanul letagadja a Fidesz-kormányzás sikereit, és mindenkit kollektív bűnözőnek és maffiózónak nevez. Ugyanakkor arra is törekszik, hogy a Fidesz identitását jelentő fontos témákat és területeket elvegye tőlünk. Beszél a határon túli magyarokról, nemzetről, és van képe a migráció elleni védekezést rajtunk és a miniszterelnökön számonkérni. Hogy miért nem sikerült jobb migrácós paktumot létrehozni

– sorolta.