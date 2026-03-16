Ahogy arról lapunk is beszámolt, magyar küldöttség utazott Kijevbe, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték tényleges állapotát. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán számolt be róla, hogy kiderült, ukrajnai tartózkodásuk alatt Volodimir Zelenszkij elnök irányította a folyamatokat. Ebből is az látszik, hogy az ukrán elnök politikai eszköznek tekinti a Barátság kőolajvezetéket.
Cinikus és elszomorító, ami Kijevben történt
Magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen tájékozódjon a Barátság kőolajvezeték állapotáról, a látogatás során azonban nem sikerült érdemi tárgyalásokat folytatni az ukrán vezetéssel. Czepek Gábor arról számolt be: cinikus és elszomorító, hogy Kijev az a hely, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet tárgyalásokat folytatni.
Cinikus és elszomorító. Ottlétünk alatt háromszor kezdeményeztem írásban beszélgetést, egyeztetést az energetikai kormányzattal, és elutasították ezt
– részletezte Czepek, úgy folytatta, hogy a jelek szerint Kijev az a hely, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet beszélni, ugyanis a többi ország, Szlovákia, a környező országok és az Amerikai Egyesült Államok is leült velük, meghallgatta és megértette a magyar álláspontot.
Egyedül Kijev bocsátkozott hallgatásba, és még egy érdekes részlet. Amikor kimentünk, úgy volt hosszú ideig még, hogy Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes tárgyal velünk és fogad minket. Abban a pillanatban, hogy Zelenszkij elnök az ottlétünkről tudomást szerzett, magához vonta az ügyet, és hirtelen turisták lettünk. Turisták lettünk egy olyan országba, ahol napi háborús események következnek
– zárta a videót az energiaügyi miniszterhelyettes.
Borítókép: Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes (Fotó: MTI)
