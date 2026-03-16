Cinikus és elszomorító, ami Kijevben történt

Magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen tájékozódjon a Barátság kőolajvezeték állapotáról, a látogatás során azonban nem sikerült érdemi tárgyalásokat folytatni az ukrán vezetéssel. Czepek Gábor arról számolt be: cinikus és elszomorító, hogy Kijev az a hely, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet tárgyalásokat folytatni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 10:41
Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes Forrás: MTI
Ahogy arról lapunk is beszámolt, magyar küldöttség utazott Kijevbe, hogy megvizsgálja a Barátság kőolajvezeték tényleges állapotát. Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes a közösségi oldalán számolt be róla, hogy kiderült, ukrajnai tartózkodásuk alatt Volodimir Zelenszkij elnök irányította a folyamatokat. Ebből is az látszik, hogy az ukrán elnök politikai eszköznek tekinti a Barátság kőolajvezetéket.

Fotó: MTI

Cinikus és elszomorító. Ottlétünk alatt háromszor kezdeményeztem írásban beszélgetést, egyeztetést az energetikai kormányzattal, és elutasították ezt

– részletezte Czepek, úgy folytatta, hogy a jelek szerint Kijev az a hely, ahol a kijevieken kívül mindenkivel lehet beszélni, ugyanis a többi ország, Szlovákia, a környező országok és az Amerikai Egyesült Államok is leült velük, meghallgatta és megértette a magyar álláspontot.

Egyedül Kijev bocsátkozott hallgatásba, és még egy érdekes részlet. Amikor kimentünk, úgy volt hosszú ideig még, hogy Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes tárgyal velünk és fogad minket. Abban a pillanatban, hogy Zelenszkij elnök az ottlétünkről tudomást szerzett, magához vonta az ügyet, és hirtelen turisták lettünk. Turisták lettünk egy olyan országba, ahol napi háborús események következnek

– zárta a videót az energiaügyi miniszterhelyettes.

 

Borítókép: Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
