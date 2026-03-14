czepek gáborkijevorbán viktor

Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat – hazatér a tényfeltáró bizottság

Telefonon egyeztetett Czepek Gáborral, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával és a Barátság kőolajvezeték ügyében felállított tényfeltáró bizottság vezetőjével Orbán Viktor miniszterelnök. A tényfeltáró bizottság hazaindul Kijevből.

Munkatársunktól
2026. 03. 14. 17:06
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Fotó: MTI/Balázs Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Czepek Gábor egy kijevi szállodából jelentkezett, mint elmondta, „kicsit nehezebb este volt”, ugyanis Ukrajna, illetve annak fővárosa is komoly támadás alatt állt.

Orbán Viktor miniszterelnök Czepek Gáborral, a tényfeltáró bizottság vezetőjével egyeztetett (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A tényfeltáró bizottság munkájával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Vannak eredmények.”

A helyzet az, hogy pont most kezdődik egy egyeztetés, amit a Naftogaz nevű ukrán cég tart az összes nagykövetségi képviselőnek. Ott van a mi emberünk is, Heizer Antal nagykövet úr

– mondta, hozzátéve, hogy a találkozóra csak nagyköveteket engedtek be.

Mozgásba hoztuk a gépezetet, nem tehették meg az ukránok, hogy nem állnak elő a saját verziójukkal – vonta le a következtetést Orbán Viktor.

Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat. Valamit kell mondaniuk, mert kínos, hogy szerintük nincsen semmi látnivaló, mégsem engednek bennünket oda, pedig mi a semmit is szívesen megnéznénk

– fogalmazott.

A tényfeltáró bizottság tényekkel tud Kijevből elutazni. A tények a következők, ahogy elnök úr is mondta, az tény, hogy nem engedtek minket oda, ebből adódóan a vezeték újraindítható. Tény az, hogy beindult a gépezet. A mai szakértői egyeztetés eredményeképp sokkal többet fogunk tudni a cső állapotáról

– mutatott rá Czepek Gábor.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

