Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat – hazatér a tényfeltáró bizottság

Czepek Gábor egy kijevi szállodából jelentkezett, mint elmondta, „kicsit nehezebb este volt”, ugyanis Ukrajna, illetve annak fővárosa is komoly támadás alatt állt.

A tényfeltáró bizottság munkájával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Vannak eredmények.”

A helyzet az, hogy pont most kezdődik egy egyeztetés, amit a Naftogaz nevű ukrán cég tart az összes nagykövetségi képviselőnek. Ott van a mi emberünk is, Heizer Antal nagykövet úr

– mondta, hozzátéve, hogy a találkozóra csak nagyköveteket engedtek be.

Mozgásba hoztuk a gépezetet, nem tehették meg az ukránok, hogy nem állnak elő a saját verziójukkal – vonta le a következtetést Orbán Viktor.

Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat. Valamit kell mondaniuk, mert kínos, hogy szerintük nincsen semmi látnivaló, mégsem engednek bennünket oda, pedig mi a semmit is szívesen megnéznénk

– fogalmazott.

A tényfeltáró bizottság tényekkel tud Kijevből elutazni. A tények a következők, ahogy elnök úr is mondta, az tény, hogy nem engedtek minket oda, ebből adódóan a vezeték újraindítható. Tény az, hogy beindult a gépezet. A mai szakértői egyeztetés eredményeképp sokkal többet fogunk tudni a cső állapotáról

– mutatott rá Czepek Gábor.

