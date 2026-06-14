Lángoló utcák, háborús fenyegetés és a paktum, amely mindent megváltoztathat

Trump az utolsó pillanatban avatkozott be

Donald Trump az izraeli–iráni konfliktus századik napján is azon dolgozott, hogy megakadályozza a további eszkalációt, de közben egyensúlyoznia kellett Izrael biztonsági érdekei és egy esetleges szélesebb háború kockázata között. Hétfőn végül sikerült visszatartania a feleket a további katonai lépésektől, de a helyzet továbbra is feszült.

Donald Trumpnak az elmúlt 24 órában még sikerült megakadályoznia az izraeli–iráni konfliktus további eszkalációját. Fotó: AFP

Mint arról beszámoltunk, Trump figyelmeztette az izraeli miniszterelnököt: ha Izrael újra háborúba keveredik Iránnal, előfordulhat, hogy egyedül kell megvívnia a harcot.

A helyzet vasárnap reggel kezdett kiéleződni, amikor Izrael csapást mért egy Hezbollah-célpontra Bejrútban.

Egy izraeli forrás szerint az IDF a támadás előtt értesítette a CENTCOM-ot, a Fehér Házat azonban nem. Egy amerikai tisztviselő szerint Trump nem örült a lépésnek, mivel néhány nappal korábban már megakadályozott egy hasonló támadást. Irán ezután rakétákat indított Izrael felé, beváltva korábbi fenyegetését. Az IDF-ben többen is úgy vélték, Teherán csak blöfföl. A helyzet gyorsan eszkalálódott. Trump felhívta Netanjahut, és arra kérte, ne hajtson végre megtorló csapásokat.

Netanjahu azzal érvelt, hogy ha Izrael nem válaszol az iráni támadásra, az a gyengeség jele lenne.

A beszélgetés végül döntés nélkül zárult. Amerikai források szerint Trump időt nyert, az izraeli fél viszont úgy értelmezte, hogy az elnök nem adott egyértelmű tiltást a megtorlásra. Miután egyeztetett biztonsági tanácsadójával és az IDF vezetőivel, Netanjahu értesítette a Fehér Házat, hogy végrehajtja a légicsapásokat. Trump egy interjúban azt állította, Izrael nagyon későn értesítette az Egyesült Államokat a vasárnapi támadásokról.

Már úton voltak. De végül sikerült korlátoznom az izraeli támadást

– mondta az amerikai elnök. Egy izraeli tisztviselő megerősítette, hogy Netanjahu és más izraeli vezetők vasárnap este Marco Rubio külügyminiszterrel is egyeztettek, hogy meghatározzák a támadás célpontjait. Izrael több célpontot is támadott Iránban, köztük egy kulcsfontosságú berendezést az ország legnagyobb petrolkémiai üzemében. Erre válaszul Irán rakétákat indított Tel-Aviv felé.