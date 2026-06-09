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Izrael és Irán veszélyes játszmája: közel volt a teljes háború, Trump az utolsó pillanatban lépett

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Az Axios amerikai és izraeli forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Washington és Izrael stratégiai érdekei, valamint Trump és Netanjahu politikai céljai egyre inkább eltérnek egymástól. Bár Donald Trumpnak az elmúlt 24 órában még sikerült megakadályoznia az izraeli–iráni konfliktus további eszkalációját, a háttérben egyre mélyül az ellentét a két vezető között. Ahogy egy amerikai tisztviselő fogalmazott: – Bibinek a háború folytatására van szüksége ahhoz, hogy politikailag életben maradjon Izraelben, Trumpnak pedig arra, hogy véget érjen a háború, ha politikailag életben akar maradni az Egyesült Államokban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 12:07
Washington és Jeruzsálem stratégiai érdekei egyre inkább eltérnek egymástól Forrás: AFP
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Egy izraeli forrás szerint az IDF a támadás előtt értesítette a CENTCOM-ot, a Fehér Házat azonban nem. Egy amerikai tisztviselő szerint Trump nem örült a lépésnek, mivel néhány nappal korábban már megakadályozott egy hasonló támadást. Irán ezután rakétákat indított Izrael felé, beváltva korábbi fenyegetését. Az IDF-ben többen is úgy vélték, Teherán csak blöfföl. A helyzet gyorsan eszkalálódott. Trump felhívta Netanjahut, és arra kérte, ne hajtson végre megtorló csapásokat. 

Netanjahu azzal érvelt, hogy ha Izrael nem válaszol az iráni támadásra, az a gyengeség jele lenne. 

A beszélgetés végül döntés nélkül zárult. Amerikai források szerint Trump időt nyert, az izraeli fél viszont úgy értelmezte, hogy az elnök nem adott egyértelmű tiltást a megtorlásra. Miután egyeztetett biztonsági tanácsadójával és az IDF vezetőivel, Netanjahu értesítette a Fehér Házat, hogy végrehajtja a légicsapásokat. Trump egy interjúban azt állította, Izrael nagyon későn értesítette az Egyesült Államokat a vasárnapi támadásokról. 

Már úton voltak. De végül sikerült korlátoznom az izraeli támadást

– mondta az amerikai elnök. Egy izraeli tisztviselő megerősítette, hogy Netanjahu és más izraeli vezetők vasárnap este Marco Rubio külügyminiszterrel is egyeztettek, hogy meghatározzák a támadás célpontjait. Izrael több célpontot is támadott Iránban, köztük egy kulcsfontosságú berendezést az ország legnagyobb petrolkémiai üzemében. Erre válaszul Irán rakétákat indított Tel-Aviv felé.

Trump váratlanul módosította programját
Netanjahu és más izraeli vezetők vasárnap este Marco Rubio külügyminiszterrel is egyeztettek. Fotó: AFP

Hétfő reggel újabb támadások és válaszcsapások követték egymást, a helyzet pedig veszélyesen közel került a teljes körű háborúhoz. Az amerikai hadsereg ugyan nem vett részt az izraeli támadásokban, de segített elfogni az Iránból érkező rakétákat.

Trump az Axiosnak azt mondta, hogy a térség öt országának vezetője is felhívta, és arra kérte, gyakoroljon nyomást Netanjahura a harcok leállítása érdekében.

Ezek az országok nagyon aggódtak. Nagyon tetszik nekik az a megállapodás, amelyről tárgyalunk

– fogalmazott. Az amerikai elnök szerint hétfő reggel Irán is üzenetet küldött Washingtonnak, amelyben jelezte: kész leállítani a támadásokat, ha Izrael is így tesz.

Azt üzenték, hogy nem hajtanak végre több támadást, és arra kértek minket, szóljunk Izraelnek, hogy ők se támadjanak tovább

– mondta Trump. 

 

Izrael az utolsó pillanatban hátrált meg

Fordulópontot jelentett a konfliktusban, hogy Izrael hétfőn több tucat érzékeny iráni célpont elleni támadásra készült – állítja két izraeli tisztviselő. Trump ekkor felhívta Netanjahut, és a művelet leállítását kérte.

Azt mondtam: »Bibi, jobb, ha óvatos vagy, különben hamarosan magadra maradsz«

– nyilatkozta Trump az Axiosnak. Egy izraeli forrás szerint a beszélgetés során voltak nézeteltérések, de Netanjahu végül beleegyezett, hogy visszalép, amennyiben Irán sem indít újabb támadásokat. A telefonhívás után az izraeli miniszterelnök utasította a katonai vezetőket a tervezett csapások törlésére. Trump az interjúban azt állította, hogy Irán megállapodást akar kötni, és hamarosan aláírhatják az egyezséget.

Ez megakadályozza, hogy Irán atomfegyverhez jusson, és véget vet az urándúsításnak. Mindent megkapunk, amit akartunk

– mondta az amerikai elnök. Az iráni parlament elnöke és főtárgyalója, Mohammad-Bagher Ghalibaf ugyanakkor azt állította, hogy Trump kijelentései ellentmondanak a korábbi egyeztetéseknek, és hangsúlyozta: Irán nem bízik a másik félben.

Ghalibaf szerint Teherán célja a háború lezárása, nem pedig a kapcsolatok normalizálása az Egyesült Államokkal.

Washington és Izrael stratégiai érdekei, valamint Trump és Netanjahu politikai céljai egyre inkább eltérnek egymástól.

Bibinek a háború folytatására van szüksége ahhoz, hogy politikailag életben maradjon Izraelben, Trumpnak pedig arra, hogy véget érjen a háború, ha politikailag életben akar maradni az Egyesült Államokban

– mondta egy amerikai tisztviselő.

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu és Donald Trump (Fotó: AFP)

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