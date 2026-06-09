Izrael és Irán veszélyes játszmája: közel volt a teljes háború, Trump az utolsó pillanatban lépett

Egy izraeli forrás szerint az IDF a támadás előtt értesítette a CENTCOM-ot, a Fehér Házat azonban nem. Egy amerikai tisztviselő szerint Trump nem örült a lépésnek, mivel néhány nappal korábban már megakadályozott egy hasonló támadást. Irán ezután rakétákat indított Izrael felé, beváltva korábbi fenyegetését. Az IDF-ben többen is úgy vélték, Teherán csak blöfföl. A helyzet gyorsan eszkalálódott. Trump felhívta Netanjahut, és arra kérte, ne hajtson végre megtorló csapásokat.

Netanjahu azzal érvelt, hogy ha Izrael nem válaszol az iráni támadásra, az a gyengeség jele lenne.

A beszélgetés végül döntés nélkül zárult. Amerikai források szerint Trump időt nyert, az izraeli fél viszont úgy értelmezte, hogy az elnök nem adott egyértelmű tiltást a megtorlásra. Miután egyeztetett biztonsági tanácsadójával és az IDF vezetőivel, Netanjahu értesítette a Fehér Házat, hogy végrehajtja a légicsapásokat. Trump egy interjúban azt állította, Izrael nagyon későn értesítette az Egyesült Államokat a vasárnapi támadásokról.

Már úton voltak. De végül sikerült korlátoznom az izraeli támadást

– mondta az amerikai elnök. Egy izraeli tisztviselő megerősítette, hogy Netanjahu és más izraeli vezetők vasárnap este Marco Rubio külügyminiszterrel is egyeztettek, hogy meghatározzák a támadás célpontjait. Izrael több célpontot is támadott Iránban, köztük egy kulcsfontosságú berendezést az ország legnagyobb petrolkémiai üzemében. Erre válaszul Irán rakétákat indított Tel-Aviv felé.