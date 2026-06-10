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Drámai a helyzet a kutakon: nincs elegendő üzemanyag

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Egyre súlyosabb válság bontakozik ki a megszállt Krím félszigeten. Hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, az üzemanyag-vásárlást korlátozták, miközben az ellátási nehézségek már a boltok polcain is érezhetők. Szakértők szerint az orosz utánpótlási útvonalak meggyengülése nemcsak az üzemanyag-ellátást sodorhatja veszélybe.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 4:52
Illusztráció: autósor egy benzinkútnál
Illusztráció: autósor egy benzinkútnál Forrás: AFP
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A helyzet kialakulásának egyik fő oka, hogy az ukrán erők ellenőrzés alá vonták azt a szárazföldi összeköttetést, amelyen keresztül Oroszország erőforrásokat és különböző ellátmányokat juttat a megszállt félszigetre.

Szakértők szerint a Krím gazdasági működése jelentős mértékben támaszkodik erre az útvonalra, ezért a logisztikai láncokban jelentkező fennakadások rövid időn belül a mindennapokban is érezhetővé válnak.
Ivan Us közgazdász hangsúlyozta, hogy a félsziget saját erőforrásaira támaszkodva nem képes teljeskörűen biztosítani szükségleteit, ezért nagymértékben függ az orosz központi költségvetésből érkező forrásoktól és az állandó utánpótlástól. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyi gazdaság egyik meghatározó ágazata a turizmus, amelyet különösen érzékenyen érinthet az üzemanyaghiány.

A krími gazdaság fő pillére, amelyből a lakosság megél, a turizmus. Ez komoly csapást jelent, mert a Krím félszigeten kialakult üzemanyaghiány miatt előfordulhat, hogy a turisták ugyan megérkeznek, de nem tudnak távozni, mivel nincs elegendő üzemanyag az autóik számára

– fogalmazott Ivan Us.

A közlekedésben jelentkező problémák ugyanakkor nem kizárólag a turistákat sújtják. Az élelmiszerek és számos egyéb termék döntően közúti szállítással jut el a félszigetre, ezért az ellátási útvonalak zavarai rövid idő alatt a boltok kínálatában is megmutatkozhatnak. Bizonyos árucikkekből hiány alakulhat ki, miközben más termékek ára jelentősen megemelkedhet. A közgazdász szerint a drágulás végső soron a Krím teljes lakosságát érintheti.

Ivan Us úgy látja, hogy az üzemanyaghiány csupán egy mélyebb válság első tünete.

Véleménye szerint a Krím és az orosz szárazföld közötti kapcsolatok gyengülése akár komoly gazdasági visszaeséshez is vezethet. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a problémák hatása túlterjedhet a félszigeten. A megszállás alatt álló herszoni és zaporizzsjai térségek gazdasági helyzete szintén szorosan kapcsolódik az orosz logisztikai hálózathoz, amelynek fenntartása egyre nagyobb kihívást jelenthet.

Korlátozások léptek érvénybe

Vlagyimir Omelcsenko energetikai szakértő szerint a jelenlegi helyzet az első egyértelmű jele annak, hogy az orosz ellátórendszer meggyengült a Krímben. Becslése szerint a félsziget napi üzemanyag-felhasználása 3000–4000 tonna között alakul. 

Amennyiben a szállítások valóban legalább 50 százalékkal visszaestek, úgy naponta 1500–2000 tonna hiány keletkezhet. Egy hét leforgása alatt ez akár 10–14 ezer tonnás kiesést is jelenthet, ami egy földrajzilag elszigetelt térség esetében már kritikus szintet jelent.

A hiány miatt a hatóságok korlátozó intézkedéseket vezettek be. Május 30-tól egy személy naponta legfeljebb 20 liter benzint vásárolhat. A korábban alkalmazott kuponrendszert rövid idő után megszüntették, mivel a kuponok gyorsan elfogytak. Helyét egy QR-kódos rendszer vette át, amely szintén személyenként 20 liter üzemanyag megvásárlását teszi lehetővé. Új QR-kódot azonban csak hetente egyszer lehet igényelni. 

A Nemzeti Ellenállási Központ közlése szerint eközben már az élelmiszer-ellátásban is fennakadások tapasztalhatók.

Jelentéseik alapján több üzletből eltűntek a gabonatermékek, a liszt, a cukor, a só és a különféle tésztafélék. Szevasztopolban több kereskedelmi egység mennyiségi korlátozásokat vezetett be. A Dobrosztroj szupermarketben például egy vásárló legfeljebb három palack étolajat és három csomag tésztát vásárolhat.

Ukrán drónok nehezíthetik az utánpótlást

A szakértők úgy vélik, hogy a válság egyik legfontosabb kiváltó oka az, hogy az ukrán katonai felderítő drónok már azokat az útvonalakat is elérik, amelyeken keresztül Oroszország biztosítja a Krím ellátását. Az ideiglenesen megszállt Bergyanszk, Melitopol és Dzsankoj közötti közúti összeköttetés több szakasza is az ukrán drónok hatósugarába került. Ez lehetőséget teremt az orosz üzemanyag-szállítmányok és más logisztikai járművek elleni támadásokra. A szakértői vélemények szerint az utánpótlási útvonalak folyamatos zavarása jelentős szerepet játszhat abban, hogy a félszigeten egyre súlyosabb üzemanyaghiány alakult ki.

Moszkva kemény kritikát fogalmazott meg

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint elfogadhatatlan, hogy az ukrajnai rendezéshez kapcsolódó közvetítést bármilyen előfeltétel megállapításával kezdjék Oroszországra vonatkozóan.

Dmitrij Peszkov szerint elfogadhatatlanok az ukrán feltételek
Dmitrij Peszkov szerint elfogadhatatlanok az ukrán feltételek (Fotó: AFP)

Ami az európaiak közvetítő szerepét illeti, még nagyon távol vannak a közvetítőként való felkészültségtől

– jegyezte meg.
A Kreml szóvivője hozzátette, hogy Oroszország szempontjából bármilyen követelmény felvetésével próbálkozni közvetítéssel alap nélküli, téves és teljesen elfogadhatatlan. Ugyanakkor Peszkov megjegyezte, hogy a Kreml jelenleg úgy látja: az európai államok sajnos sokkal inkább a katonai konfliktus súlyosbítására törekszenek, semmint a békefeltételek megteremtéséért tennének erőfeszítéseket.

Itt vannak az orosz–ukrán háború legfrissebb hírei.

Borítókép: Illusztráció: autósor egy benzinkútnál (Fotó: AFP)

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