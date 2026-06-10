Drámai a helyzet a kutakon: nincs elegendő üzemanyag

A helyzet kialakulásának egyik fő oka, hogy az ukrán erők ellenőrzés alá vonták azt a szárazföldi összeköttetést, amelyen keresztül Oroszország erőforrásokat és különböző ellátmányokat juttat a megszállt félszigetre.

Szakértők szerint a Krím gazdasági működése jelentős mértékben támaszkodik erre az útvonalra, ezért a logisztikai láncokban jelentkező fennakadások rövid időn belül a mindennapokban is érezhetővé válnak.

Ivan Us közgazdász hangsúlyozta, hogy a félsziget saját erőforrásaira támaszkodva nem képes teljeskörűen biztosítani szükségleteit, ezért nagymértékben függ az orosz központi költségvetésből érkező forrásoktól és az állandó utánpótlástól. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyi gazdaság egyik meghatározó ágazata a turizmus, amelyet különösen érzékenyen érinthet az üzemanyaghiány.

A krími gazdaság fő pillére, amelyből a lakosság megél, a turizmus. Ez komoly csapást jelent, mert a Krím félszigeten kialakult üzemanyaghiány miatt előfordulhat, hogy a turisták ugyan megérkeznek, de nem tudnak távozni, mivel nincs elegendő üzemanyag az autóik számára

– fogalmazott Ivan Us.

A közlekedésben jelentkező problémák ugyanakkor nem kizárólag a turistákat sújtják. Az élelmiszerek és számos egyéb termék döntően közúti szállítással jut el a félszigetre, ezért az ellátási útvonalak zavarai rövid idő alatt a boltok kínálatában is megmutatkozhatnak. Bizonyos árucikkekből hiány alakulhat ki, miközben más termékek ára jelentősen megemelkedhet. A közgazdász szerint a drágulás végső soron a Krím teljes lakosságát érintheti.

Ivan Us úgy látja, hogy az üzemanyaghiány csupán egy mélyebb válság első tünete.

Véleménye szerint a Krím és az orosz szárazföld közötti kapcsolatok gyengülése akár komoly gazdasági visszaeséshez is vezethet. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a problémák hatása túlterjedhet a félszigeten. A megszállás alatt álló herszoni és zaporizzsjai térségek gazdasági helyzete szintén szorosan kapcsolódik az orosz logisztikai hálózathoz, amelynek fenntartása egyre nagyobb kihívást jelenthet.