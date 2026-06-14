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Veszprém, avagy élet és munka az egykori kulturális fővárosban, ahol a királynék is éltek

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A királynék egykori otthona, Európa kulturális fővárosa 2023-ban, a magyarok kedvence a Balaton mellett. De hogyan lett a történelmi város a modern karrierépítők igazi paradicsoma 2026-ra? Az elmúlt években a bakonyi lankák ölelésében fekvő vármegyeszékhely bebizonyította, hogy a patinás múlt nem gátja, hanem sokkal inkább ugródeszkája a legmodernebb 21. századi fejlődésnek. A munkahelyek száma, gazdasága és élhetősége miatt is felkapott úti cél a jövőből érkezőknek is.

PR CIKK
2026. 06. 14. 23:02
Forrás: Freepik
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Az oktatási pillér mellett a bölcsődék, a kiváló hírű általános és középiskolák, valamint a stabil egészségügyi ellátórendszer mind hozzájárul ahhoz, hogy a kisgyermekes szülők a legnagyobb nyugalommal tervezhessék itt a jövőjüket. Veszprémben a közbiztonság kiemelkedő, a közösségi terek tiszták és gondozottak, a támogató, emberléptékű környezet pedig garantálja, hogy a gyermeknevelés ne állandó logisztikai stresszforrás, hanem biztonságos és örömteli folyamat legyen.

Jól fizető munka, minőségi élet, Balaton: nem véletlenül Veszprém sokak kedvence

A régió urbanisztikai szempontból is a tökéletes egyensúly mintapéldája: sikeresen valósította meg a modern, nyugat-európai mintára épülő „besétálható város” koncepcióját. Itt a napi rutin nem a végeláthatatlan, idegőrlő forgalmi dugókban való ücsörgésről és a tiszta levegő hiányáról szól. A munkahelyek, az oktatási intézmények, a kulturális terek és a zöld parkok olyan organikus közelségben vannak egymással, hogy a mindennapi ügyintézés szinte bárhonnan egy kellemes sétával vagy kerékpározással kényelmesen megoldható.

Ez a visszakapott idő az, ami Veszprémben a valódi életminőséget és luxust jelenti. A munkaidő lejárta után a feltöltődés lehetőségei szinte korlátlanok: a Séd-patak partján elterülő festői sétautak, a Hangvilla kulturális programjai vagy a Veszprémi Petőfi Színház előadásai egyaránt a szellemi rekreációt szolgálják. De nem szabad elfelejtenünk a város legfőbb földrajzi adu ászát sem: még a Balaton partja is tizenöt perc alatt elérhető innen.

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