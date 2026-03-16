Sem a nemzetközi nagytőke, sem Brüsszel, sem Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot + videó

– Olyan kormánya van Magyarországnak, amely teljes szívvel áll Magyarország mellett, amely képes arra, hogy megvédje Magyarországot – jelentette ki Orbán Viktor kaposvári választási fórumán.

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta:

Vállalom, akármilyen trükkökkel is próbálkoznak, sohasem fogjuk, sohasem fogom megengedni, hogy elvegyék tőletek azt, ami a tietek és ami nektek jár.

Leszögezte: ami a magyaroké, az a magyaroké is marad.

Sem a nemzetközi nagytőke, sem Brüsszel, sem Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot. És ezt mind úgy fogjuk elérni, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúban. Ez lesz a kulcs, miközben Európa szédeleg, masírozik, halad, belevonódik ebbe a háborúba, aközben mi magyarok meg fogjuk vetni a lábunkat, egyetlen lépést, tapodtat sem fogunk mozdulni, és ki fogunk maradni a háborúból

– szögezte le Orbán Viktor.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor a választási kampány hajrájában Kaposváron kezdte országjárását. A miniszterelnököt óriási tömeg várta a Somogy vármegyei településen.

