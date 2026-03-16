Sem a nemzetközi nagytőke, sem Brüsszel, sem Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot + videó

Teljes szívvel Magyarország mellett – üzente a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 22:04
– Olyan kormánya van Magyarországnak, amely teljes szívvel áll Magyarország mellett, amely képes arra, hogy megvédje Magyarországot – jelentette ki Orbán Viktor kaposvári választási fórumán.

A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta:

Vállalom, akármilyen trükkökkel is próbálkoznak, sohasem fogjuk, sohasem fogom megengedni, hogy elvegyék tőletek azt, ami a tietek és ami nektek jár.

Leszögezte: ami a magyaroké, az a magyaroké is marad.

Sem a nemzetközi nagytőke, sem Brüsszel, sem Ukrajna nem zsebelheti ki Magyarországot. És ezt mind úgy fogjuk elérni, hogy Magyarországot kívül tartjuk a háborúban. Ez lesz a kulcs, miközben Európa szédeleg, masírozik, halad, belevonódik ebbe a háborúba, aközben mi magyarok meg fogjuk vetni a lábunkat, egyetlen lépést, tapodtat sem fogunk mozdulni, és ki fogunk maradni a háborúból

– szögezte le Orbán Viktor.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Orbán Viktor a választási kampány hajrájában Kaposváron kezdte országjárását. A miniszterelnököt óriási tömeg várta a Somogy vármegyei településen.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának kaposvári állomásán, a Kossuth téren (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
