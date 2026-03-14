Barátság kőolajvezetékenergiaválságUkrajnaCzepek GáborZelenszkij

Barátság kőolajvezeték: politikai játszma lett az olajszállításból

Ukrajna az olajszállítás leállításával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra. A kijevi vezetés hetekig azzal érvelt, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, ám ez a magyarázat időközben összeomlott. A magyar kormány műholdfelvételeket tett közzé, amelyek szerint a vezeték működőképes, és a leállásnak nincs műszaki oka, legfeljebb politikai. Kedden Czepek Gábor államtitkár vezetésével magyar szakértői delegáció utazott Ukrajnába, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor azt mondta, hogy nem tudott a látogatásról. Az ukrán fél továbbra sem adott egyértelmű magyarázatot az olajszállítás leállítására.

2026. 03. 14. 7:10
Barátság Kőolajvezeték: politikai játszma lett az olajszállításból Forrás: AFP
Ukrajna január 27-én leállította a Magyarország felé irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Kijev ezt azzal indokolta, hogy az infrastruktúrát orosz támadás érte. A magyar kormány ugyanakkor friss műholdfelvételekre és operatív adatokra hivatkozva közölte: a vezeték működőképes maradt, és a támadás nem érintette közvetlenül a rendszert. A rendelkezésre álló információk szerint nincs olyan műszaki akadály, amely indokolná a szállítás felfüggesztését. Ennek ellenére Ukrajna továbbra sem indította újra az olajszállítást Magyarország felé – írja az Origo.

Működőképes a Barátság kőolajvezeték
Működőképes a Barátság kőolajvezeték Fotó: MTI

A magyar kormány válaszul leállította a dízelolaj szállítását Ukrajna felé. Az intézkedés addig marad érvényben, amíg Kijev nem indítja újra a Magyarországra irányuló kőolajszállítást. Szlovákia is hasonló lépéseket helyezett kilátásba. Emellett Magyarország jelezte: amíg Volodimir Zelenszkij nem tesz eleget kötelezettségeinek, az unióban blokkolni fogja a 90 milliárd eurós hadikölcsön folyósítását. Az ukrán vezetés hetekig azzal indokolta a leállást, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, ezért műszaki akadályok állnak fenn. 

A magyar kormány és a Mol szakemberei azonban már a kezdetektől kétségbe vonták ezt a magyarázatot. 

A vezeték ugyanis az állítólagos támadás után még egy ideig működött, ráadásul az ukrán fél különböző indokokra hivatkozva nem engedte be a magyar és szlovák szakértőket helyszíni ellenőrzésre.

Orbán Viktor miniszterelnök később nyilvánosságra hozta az ukrajnai Brodban működő szivattyúállomásról készült műholdfelvételeket. A képek alapján a támadás nem érintette közvetlenül a vezetéket, a rendszer sértetlen maradt és továbbra is működőképes.

A rendelkezésünkre álló műholdfelvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes

– jelentette be Orbán Viktor.

Működőképes a Barátság kőolajvezeték

A felvételek nyilvánosságra hozatala után Orbán Viktor ismét felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy állítsák helyre a Barátság vezetéken keresztüli olajszállítást. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt: a nemzetbiztonsági egyeztetésen bemutatott műholdképek egyértelműen azt mutatják, hogy az ukrán elnök állításai nem felelnek meg a valóságnak.

Volodimir Zelenszkij eleinte igyekezett megkérdőjelezni a felvételek hitelességét, és azzal érvelt, hogy „Orbán nem láthat a föld alá”. 

Később azonban kénytelen volt elismerni, hogy a szállítás leállítása mögött politikai megfontolások állnak. Beismerte, hogy esze ágában sincs újraindítani a szállítást, mert nem akarják, hogy az oroszok ebből bevételhez jussanak. A miniszterelnök azt is kezdeményezte, hogy a vita rendezése érdekében Ukrajna engedje be a magyar és szlovák szakértőket helyszíni vizsgálatra. Orbán Viktor szerint a kialakult helyzet hátterében nem műszaki, hanem politikai okok állnak. A magyar kormány álláspontját több ukrán megszólalás is erősíti, amelyek arra utalnak, hogy a szállítás leállítása mögött inkább politikai megfontolások állhatnak. Dmitro Kornyijenko ukrán elemző például úgy fogalmazott

Magyarország energiaellátásának veszélyeztetése és az ezzel járó nyomásgyakorlás jó lépés volt az ukrán vezetés részéről.

Hozzátette, hogy a Barátság vezeték esetleges újraindítása is politikai alkuk részévé válhat, amely akár a magyar választások befolyásolását is szolgálhatja. Hasonló hangnemben nyilatkozott Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo – az Ukrajna villamosenergia-átviteli hálózatát működtető vállalat – vezetője egy interjúban. Mint mondta: 

Az egyetlen probléma a Barátság olajvezetékkel az, hogy eddig működött.

A műholdfelvételekből egyértelműen látszik, hogy Zelenszkij elnök hazudik
A műholdfelvételek alapján egyértelmű, hogy Zelenszkij elnök hazudik Fotó: AFP

Zelenszkij hazudik

Mint arról beszámoltunk, Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára vezetésével kedden reggel szakértői küldöttség indult Ukrajnába, hogy felmérje a Barátság kőolajvezeték állapotát. Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal – írja Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hozzáteszi:

Mi a valóság ezzel szemben? Már tegnap hivatalos diplomáciai jegyzékben jeleztük az ukránoknak, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértünk az ukrán energiaügyi minisztertől.

Orbán Viktor szerint szándékos rongálásra is esély lehet
Orbán Viktor szerint szándékos rongálásra is esély lehet Fotó: MTI

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az ukránok mindenre képesek, akár a vezeték utólagos megrongálására is – erről IDE KATTINTVA, az Origo oldalán olvashat részletesen.

Tizenhét ország képviselője volt kíváncsi Magyarország álláspontjára

Tizenhét ország képviselője volt kíváncsi Magyarország álláspontjára a Barátság kőolajvezeték ügyében. Czepek Gábor Kijevből jelentkezett be egy videóval a közösségi oldalán, amelyben az energetikai tárgyalások aktuális állásáról számolt be. Az egyeztetések során az Európai Bizottság képviselőivel is tárgyaltak, amelyet hasznos megbeszélésnek nevezett.

Volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel

– mondta. Czepek Gábor szerint a kérdésben az Európai Bizottság is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg: Brüsszelben a bizottság szóvivője világossá tette, a testület azt várja Kijevtől, hogy hozzanak létre egy tényfeltáró bizottságot az ügy tisztázására.

Most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van

– fogalmazott. Az államtitkár szerint jelenleg az ukrán fél válaszára várnak a tárgyalások folytatásához. Orbán Viktor szerint ha az ukrán vezetés nem engedi be a magyar szakértőket, az komoly kérdéseket vetne fel.

Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter

A kormány szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal.

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!

–  írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Hasonlóan fogalmazott a kormányfő is.

Azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, amely kiszolgálja Kijev igényeit

mutatott rá Orbán Viktor.

Dunaújváros, 2026. február 28. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt országjárása keretében tartott kampányrendezvényen Dunaújvárosban 2026. február 28-án. MTI/Máthé Zoltán
Az ukrán vezetés cinkosra talált Magyar Péterben Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Stratégiai kérdés lett az energiaellátás

Ez a politikai zsarolás különösen súlyos időszakban éri Magyarországot, amikor a globális energiapiac már amúgy is háborús fenyegetéssel néz szembe. A Közel-Keleten kirobbanó iráni konfliktus azonnali olajár-emelkedést váltott ki a piacokon, és a Brent kőolaj hordónkénti ára a 100 dolláros lélektani határ felé közelít, miközben már a 80 dollárt is elérte, sőt, a WTI nyersolaj ára is közel 8 százalékot ugrott.

Ebben a helyzetben, amikor a tengeri olajszállítás a Hormuzi-szoros lezárása miatt bizonytalanná vált, egy jól működő szárazföldi csővezetékes olajszállítási útvonal blokkolása merénylet Magyarországgal szemben

szögezte le Szijjártó Péter.

add-square Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Az ukránok a magyarok veszélyeztetésével akarnak bábkormányt ültetni Magyarország élére + videó

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak 20 cikk chevron-right

Bánó Attila
idezojelekukrajna

Magyarország nem fél az ukrán fenyegetésektől

Bánó Attila avatarja

Zelenszkij elnök zsarolja és durván fenyegeti hazánkat és Orbán Viktort, de az idő nem neki dolgozik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu