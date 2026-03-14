Barátság kőolajvezeték: politikai játszma lett az olajszállításból

Ukrajna január 27-én leállította a Magyarország felé irányuló olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Kijev ezt azzal indokolta, hogy az infrastruktúrát orosz támadás érte. A magyar kormány ugyanakkor friss műholdfelvételekre és operatív adatokra hivatkozva közölte: a vezeték működőképes maradt, és a támadás nem érintette közvetlenül a rendszert. A rendelkezésre álló információk szerint nincs olyan műszaki akadály, amely indokolná a szállítás felfüggesztését. Ennek ellenére Ukrajna továbbra sem indította újra az olajszállítást Magyarország felé – írja az Origo.

A magyar kormány válaszul leállította a dízelolaj szállítását Ukrajna felé. Az intézkedés addig marad érvényben, amíg Kijev nem indítja újra a Magyarországra irányuló kőolajszállítást. Szlovákia is hasonló lépéseket helyezett kilátásba. Emellett Magyarország jelezte: amíg Volodimir Zelenszkij nem tesz eleget kötelezettségeinek, az unióban blokkolni fogja a 90 milliárd eurós hadikölcsön folyósítását. Az ukrán vezetés hetekig azzal indokolta a leállást, hogy orosz támadás érte az infrastruktúrát, ezért műszaki akadályok állnak fenn.

A magyar kormány és a Mol szakemberei azonban már a kezdetektől kétségbe vonták ezt a magyarázatot.

A vezeték ugyanis az állítólagos támadás után még egy ideig működött, ráadásul az ukrán fél különböző indokokra hivatkozva nem engedte be a magyar és szlovák szakértőket helyszíni ellenőrzésre.