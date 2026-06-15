Nemzetközi haditengerészeti missziót ajánlott fel Meloni a Hormuzi-szoros megnyitására

A római kormányfői hivatal által kiadott közlemény szerint Olaszország Franciaországgal, Németországgal és az Egyesült Királysággal közösen kifejezte határozott elismerését a Washington és Teherán közötti diplomáciai áttörés kapcsán. Meloni külön köszönetet mondott a tárgyalásokat tető alá hozó közvetítőknek, kiemelve Katar és Pakisztán kulcsszerepét.

Ez egy olyan lehetőség a békére, amelyet meg kell ragadnunk. Olaszország, ahogyan a múltban is, most is kész támogatni a teljes körű megállapodás felé vezető diplomáciai folyamatot

– jelentette be az olasz miniszterelnök. Meloni konkrét katonai és biztonságpolitikai felajánlást is tett. Leszögezte, hogy a nemzetközi közösségnek két alapelv elengedhetetlen. Irán nem tehet szert atomfegyverre, valamint minden körülmények között garantálni kell a tengeri hajózás szabadságát.