olaszországwashingtonnemzetközi

Nemzetközi haditengerészeti missziót ajánlott fel Meloni a Hormuzi-szoros megnyitására

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hivatalos nyilatkozatban üdvözölte az Amerikai Egyesült Államok és Irán között létrejött diplomáciai megállapodást. A kormányfő jelezte, hogy Olaszország kész katonai szerepet is vállalni a térség stabilitásának megőrzésében, és egy nemzetközi haditengerészeti misszió felállítását ajánlotta fel a stratégiai fontosságú tengeri útvonalak biztosítására.

Jánosi Dalma
2026. 06. 15. 16:15
Giorgia Meloni Fotó: ANDREAS SOLARO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A római kormányfői hivatal által kiadott közlemény szerint Olaszország Franciaországgal, Németországgal és az Egyesült Királysággal közösen kifejezte határozott elismerését a Washington és Teherán közötti diplomáciai áttörés kapcsán. Meloni külön köszönetet mondott a tárgyalásokat tető alá hozó közvetítőknek, kiemelve Katar és Pakisztán kulcsszerepét. 

Ez egy olyan lehetőség a békére, amelyet meg kell ragadnunk. Olaszország, ahogyan a múltban is, most is kész támogatni a teljes körű megállapodás felé vezető diplomáciai folyamatot

 – jelentette be az olasz miniszterelnök. Meloni konkrét katonai és biztonságpolitikai felajánlást is tett. Leszögezte, hogy a nemzetközi közösségnek két alapelv elengedhetetlen. Irán nem tehet szert atomfegyverre, valamint minden körülmények között garantálni kell a tengeri hajózás szabadságát.

Ezen elvek mentén Olaszország kész bekapcsolódni egy nemzetközi haditengerészeti jelenlétbe, amennyiben a római parlament felhatalmazást ad hozzá. Ennek célja a Hormuzi-szoros teljes és biztonságos újranyitásának biztosítása, amely létfontosságú az olajkereskedelem szempontjából.

 A tengeri misszió szigorúan védelmi feladatot látna el a hajózás zavartalan lebonyolítására. A nemzetközi flotta feladata az lenne, hogy kísérje és felügyelje a kereskedelmi hajóforgalmat, különösen az olajszállítmányokat, megelőzve a támadásokat vagy a provokációkat. A miniszterelnök nyilatkozatában a tágabb közel-keleti régió másik kritikus pontjára, Libanonra is kitért. Meloni hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros körüli feszültség enyhülésével párhuzamosan elengedhetetlen a libanoni területen zajló ellenségeskedések mielőbbi beszüntetése is. Megerősítette, hogy Róma a jövőben is aktívan fog dolgozni a közel-keleti ország szuverenitásának és stabilitásának megőrzéséért.

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBalla György

Bravó Balla Gyuri!

Bayer Zsolt avatarja

A fideszes képviselő keményen beolvasott Magyar Péternek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu