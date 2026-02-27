Itt az ukrán beismerés: eszük ágában sincs újraindítani a Barátság vezetéket + videó

„Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra” – írta nemrég közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében Orbán Viktor.

„Telefonon tárgyaltam Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével. Nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is. A Barátság olajvezetéket Zelenszkij és Ukrajna blokkolja. Ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is. Zelenszkijék azt állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van. Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket” – hangsúlyozta a miniszterelnök.