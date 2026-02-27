Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

UkrajnaBarátság kőolajvezetékMagyarország

Itt az ukrán beismerés: eszük ágában sincs újraindítani a Barátság vezetéket + videó

Újabb nyilatkozat erősíti meg, hogy Ukrajna nem tervezi a Barátság kőolajvezeték újraindítását. Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo – Ukrajna villamosenergia-átviteli hálózatát működtető vállalat – vezetője egy interjúban úgy fogalmazott: „Az egyetlen probléma a Barátság olajvezetékkel az, hogy eddig működött.”

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 14:51
A Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)
Egy televíziós műsorban az Európai Bizottság és Ukrajna közötti egyeztetésekről esett szó a Barátság kőolajvezeték kapcsán. Elhangzott, hogy Brüsszel azt üzente Kijevnek, gyorsítsák fel a Barátság vezeték helyreállítását, miközben Magyarország és Szlovákia már stratégiai készleteiből fedezi olajszükségletének egy részét.

A felvetésre Volodimir Kudrickij, az Ukrenergo – Ukrajna villamosenergia-átviteli hálózatát működtető vállalat – vezetője reagált.  

Az egyetlen probléma a Barátság olajvezetékkel az, hogy eddig működött

 – fogalmazott.

„Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra” – írta nemrég közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében Orbán Viktor.

„Telefonon tárgyaltam Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével. Nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is. A Barátság olajvezetéket Zelenszkij és Ukrajna blokkolja. Ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is. Zelenszkijék azt állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van. Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

