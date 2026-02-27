Rendkívüli

Orbán Viktor: Újabb közös lépések jöhetnek a szlovákokkal az ukrajnai olajszállítás leállítása miatt + videó

üzemanyagáraBarátság kőolajvezetékbenzinár

Barátság-botrány, a szokásos kotta: az oroszokat nem rendíti meg döntés – Közép-Európában meg ezer forint lesz a benzin?

A Barátság kőolajvezeték blokkolásával nem az oroszoknak, hanem az Európai Uniónak árt Volodimir Zelenszkij és brüsszeli fegyverhordozói. Az oroszok egyszerűen átrendezik a külkereskedelmüket, régiónkban pedig könnyen előfordulhat, hogy a benzin ára emelkedni kezd.

Egy háború negyedik évfordulóján nagyot kell durrantani, erre időzítette Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárását, brüsszeli és magyarországi támogatói örömére – írja elemzésében a Világgazdaság. Nem mellesleg a magyar választás elé. Miközben tagadják, hogy ezt tették, azért bőven elhangzik, hogy ezzel gyöngítik az olaj szállítóját, az Ukrajnával háborúban álló Oroszországot – fűzi hozzá a cikk. A minta azonos a szankciókével – Brüsszel a 20. csomagnál tart –, az oroszokat az akció nem fogja meg, de árt az uniós Közép-Európa minden lakójának.

Barátság kőolajvezeték, MOL, olaj, földgáz, olajfinomító, kőolaj, gazdaság, ipar, Százhalombattai dunai finomító
A Barátság kőolajvezeték blokkolása nem rendíti meg az orosz gazdaságot
Mennyiben árt az oroszoknak Zelenszkij döntése?

Azt már tudjuk, milyen hatásokkal járt az európaiak életére és gazdaságára a háború, az orosz energiáról való lefordulás, illetve az Északi Áramlat vezetékek felrobbantása, amely a gyanú szerint szintén Kijev műve: az ukránok az európai energia martalócaivá váltak – magyarázza a portál. A hivatalos, brüsszeli magyarázat erre az, hogy árt Oroszországnak árt, és használ a szabadságszerető Európának. Nyíltan ugyan nem mondják ki, de magától értetődő, hogy egy üzemanyag-zűrzavart Magyar Péter is jól tudna használni a választási kampányban. 

De ez a botrány az orosz olajárra és exportra semmilyen hatással nincsen, Brüsszel és az ukránok érvelése tehát hamis.

Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a Magyarországtól és Szlovákiától elzárt olajmennyiség töredéke a világpiacnak, amely nem erre a konfliktusra figyel, hanem a katonai összecsapással fenyegető iráni–amerikai feszültségre. Egyébként töredéke annak is, amit az EU többi része a háború kitörése után az oroszoktól vásárolt, egy idő után bújtatva, indiai finomítókban átcímkézve. Ennek a szemforgató biznisznek vetettek véget Donald Trump szankciói, amelyek alól a tengeri kijárattól elzárt Magyarország és Szlovákia mentesült – jegyzi meg a cikk. Tehát a mennyiség az oroszok számára sem számottevő, az exportot átirányítják, és eladják az olajat. A világpiacon azért nem emelkedik a Barátság-botrány hatására az olajár, mert az orosz olajszállítás összességében ugyanakkora marad, csak épp India helyett még inkább Kína felé tartanak az orosz tankhajók – ezt állítja a Bloomberg Intelligence is. 

A martalóc politikát be kellene fejezni

Washingtonban már megelégelték az energiamartalócok garázdálkodását, és hivatalosan is figyelmeztették Kijevet: ne akasszon tengelyt az európai energiakitermelésben és kereskedelemben érintett amerikai cégekkel, mert baj lesz. 

Emelkedhet az üzemanyag ára, felmehet ezer forintra? 

Aki igazán kitett a Barátság-ügynek, az nem Oroszország, hanem Európa, de nem is a nyersolaj, hanem az üzemanyag a fájó pont. Európán belül pedig a közvetlen régiónk érintett ebben. Az oroszok már amúgy sem exportálnak üzemanyagot, ezen a téren tehát nem állt be változás, ha azonban megcsappan a régiónk finomításra alkalmas nyersolajutánpótlása, az régiószerte megemeli az üzemanyagárakat – hívja fel a figyelmet a cikk. Az orosz import elapadása még segítette is a régió üzemanyagellátó vállalatait, ezzel szemben

  • a finomítói kieséseket, 
  • exportkorlátozásokat 
  • és tengeri szállítási fennakadásokat tartalmazó eszkaláció gyorsan megszigoríthatná (megdrágíthatná) a dízel- és benzinpiacokat, még ha a nyersanyag irányadó árak csak mérsékelten mozdulnak is – méri fel a kockázatot a Bloomberg Intelligence. Márpedig pont ez fenyeget – ha a stratégiai tartalékok védelmet is jelentenek a következő hónapokra –, amennyiben az ukránok hosszú távra  zárva tartják az olajcsapot, a horvátok pedig nem engedik át a tengeren érkező olajat.

Azaz: a régió olajvállalatai ezt meg fogják érezni, rajtuk keresztül pedig a benzinkutakhoz érkezők is.

Az elemzés megjegyzi: az ügy elmérgesedése azért az orosz vállalatok profitját sem hagyja érintetlenül, hiszen meghosszabbodnak a szállítási útvonalak és a kevesebb vevő árleszorító hatással is jár (ahogy a kevesebb ellátás meg Európában árfelhajtó hatású volt) – olvasható a Világgazdaság elemzésében. 

 

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

