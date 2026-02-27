Barátság-botrány, a szokásos kotta: az oroszokat nem rendíti meg döntés – Közép-Európában meg ezer forint lesz a benzin?

Egy háború negyedik évfordulóján nagyot kell durrantani, erre időzítette Ukrajna a Barátság kőolajvezeték lezárását, brüsszeli és magyarországi támogatói örömére – írja elemzésében a Világgazdaság. Nem mellesleg a magyar választás elé. Miközben tagadják, hogy ezt tették, azért bőven elhangzik, hogy ezzel gyöngítik az olaj szállítóját, az Ukrajnával háborúban álló Oroszországot – fűzi hozzá a cikk. A minta azonos a szankciókével – Brüsszel a 20. csomagnál tart –, az oroszokat az akció nem fogja meg, de árt az uniós Közép-Európa minden lakójának.

A Barátság kőolajvezeték blokkolása nem rendíti meg az orosz gazdaságot

Fotó: MW

Mennyiben árt az oroszoknak Zelenszkij döntése?

Azt már tudjuk, milyen hatásokkal járt az európaiak életére és gazdaságára a háború, az orosz energiáról való lefordulás, illetve az Északi Áramlat vezetékek felrobbantása, amely a gyanú szerint szintén Kijev műve: az ukránok az európai energia martalócaivá váltak – magyarázza a portál. A hivatalos, brüsszeli magyarázat erre az, hogy árt Oroszországnak árt, és használ a szabadságszerető Európának. Nyíltan ugyan nem mondják ki, de magától értetődő, hogy egy üzemanyag-zűrzavart Magyar Péter is jól tudna használni a választási kampányban.

De ez a botrány az orosz olajárra és exportra semmilyen hatással nincsen, Brüsszel és az ukránok érvelése tehát hamis.

Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a Magyarországtól és Szlovákiától elzárt olajmennyiség töredéke a világpiacnak, amely nem erre a konfliktusra figyel, hanem a katonai összecsapással fenyegető iráni–amerikai feszültségre. Egyébként töredéke annak is, amit az EU többi része a háború kitörése után az oroszoktól vásárolt, egy idő után bújtatva, indiai finomítókban átcímkézve. Ennek a szemforgató biznisznek vetettek véget Donald Trump szankciói, amelyek alól a tengeri kijárattól elzárt Magyarország és Szlovákia mentesült – jegyzi meg a cikk. Tehát a mennyiség az oroszok számára sem számottevő, az exportot átirányítják, és eladják az olajat. A világpiacon azért nem emelkedik a Barátság-botrány hatására az olajár, mert az orosz olajszállítás összességében ugyanakkora marad, csak épp India helyett még inkább Kína felé tartanak az orosz tankhajók – ezt állítja a Bloomberg Intelligence is.